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第2期消費券7/16發放 估可帶來130億元消費力

香港新聞組╱香港30日電
香港今年第二期消費券將於7月16日發放；圖為有商戶貼有使用消費券的廣告。(中新社)
香港今年第二期消費券將於7月16日發放；圖為有商戶貼有使用消費券的廣告。(中新社)

香港第二期消費券將於7月16日發放，預計大約650萬市民受惠。新合資格人士畫線日截至昨日，在5月29日或之前年滿18歲的合資格人士，將在7月及10月分兩期獲發放全額共5000元(港幣，下同，約64美元)或2500元消費券。

大公報報導，財政司司長陳茂波預料，新一輪消費券可為市場注入130億元消費力，冀鞏固經濟復甦的動力，帶動市民暑假開心消費。

港府昨日公布第二期消費券發放詳情，香港永久性居民及新來港人士第二期可獲2000元；通過不同入境計畫包括優才、專業人士及企業家入境計畫來港居住及來港升學的合資格人士，可獲1000港元。於昨日或之前剛年滿18歲的市民，以及來港定居、升學等新來港人士，經申請後將於今年7月16日、10月16日分兩次收到第二期消費券全額5000元或半額2500元。

陳茂波提醒，如果市民毋須轉換收取消費券的儲值支付工具，便毋須再作登記；想轉換工具或新符合資格的人士，就要在6月5日至27日辦理相關登記手續。他續指，根據去年的數據，領取半額消費券的人士約有10萬人，相信今年人數相若。

財經事務及庫務局首席助理秘書長（庫務）莊國民指出，領取消費券有3個主要要求，分別為年滿18歲、沒有永久離開香港、透過其他入境計畫的來港人士及學生，同樣以5月29日畫線。

消費券發放平台方面，仍維持現有的6個平台。

陳茂波還提到，消費券帶動了電子貨幣在香港的發展，令幾個電子平台合共新增用戶超過1000萬，香港目前亦已有十幾萬商戶接受電子支付，未來將考慮使用「數碼港元」等，推動電子貨幣發展。

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