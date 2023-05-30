香港樓價漲勢放緩 出口連跌12個月

香港4月樓價雖連升4個月，但上月升勢明顯放緩，按月只升約0.54%。(中通社)

香港 樓市在今年首季迎來有力反彈，已經連漲4個月，4月放緩只升0.54%；出口則連跌12個月，4月跌幅更擴大到13%。

大公報報導，私人住宅售價指數 從去年低谷反彈，今年首3個月的每月升幅超過1%至2.5%。踏入4月卻似現後勁不繼，指數報354.2點，按月只升約0.54%。其中之前表現較好的B類（實用面積約431至753方呎）中小型單位，及C類（實用面積753至1076方呎）中大型單位的分類指數，上月表現較遜色，按月只上升約0.26%及0.09%，各報342.7點及323.3點。

不過，如以今年首4月計，指數錄得約5.83%升幅，其中B類及C類單位的升勢更厲害，各達6.43%及6.03%。此外，私人住宅租金 指數則連升3個月，上月報178.2點，按月升約1.42%，是2016年8月後的80個月最大升幅。

高力香港研究部主管李婉茵表示，今年初通關及調低中下價物業印花稅等利好樓市因素的效力漸見消退，但二手業主仍持樂觀態度，銀行息口趨升，加上股市近期出現明顯波動，因此她認為樓價能否持續向上，很大程度視乎息口以及港股市場變化，而二手樓價在本季內會逐步調整。綜合上述因素，該行修訂全年中小型私人住宅樓價走勢，預計按年升幅只約2%至6%。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，銀行加息及股市下跌，影響買家的入市信心，樓市也踏入整固期，樓價升勢放慢。加上通脹升溫也增加買家的置業成本，放盤業主要有合理議價空間才能吸引買家入市。

另據文匯報報導，香港出口連跌12個月，4月跌幅更擴大到13%，較市場預期的跌9.3%為多，今年首4個月整體出口按年跌16.5%，大新銀行經濟研究及投資策略部估計，今年全年出口跌幅可能達到10%。

政府發言人昨指出，出口下跌主要受累輸往內地、美國及歐盟的出口均減少，同時輸往其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，先進經濟體疲弱，將繼續令香港出口表現受壓。