粵港優勢互補 共推北上養老

北上養老需求日增下，行政長官李家超昨透露，香港 特區政府與廣東省民政廳已簽署《關於共同推進粵港兩地養老合作的備忘錄》，強調會續推與內地城市在福利 服務等範疇合作，為有需要市民提供適切支援。香港安老業界向本報表示，香港安老業優勢是擁有豐富的長者照顧和管理經驗，內地則擁有人力及土地資源，優勢互補有助提升兩地安老業，包括香港在內的灣區 長者也受惠，除推動院舍發展外，兩地亦研究開拓居家安老照顧服務的領域，並提供人才培訓。

綜合大公、文匯報報導，香港特區政府29日早上舉行「香港社福開新篇高峰會暨香港社福界心連心大行動成立典禮」，凝聚香港、內地及國際持份者就社福議題進行交流分享。勞工及福利局局長孫玉菡昨早與廣東省民政廳簽署《關於共同推進粵港兩地養老合作的備忘錄》，鼓勵兩地養老服務發展。

孫玉菡表示，香港人口高齡化，預計到2039年每3名港人就有一人是65歲或以上長者，特區政府會貫徹「居家安老為本，院舍照顧為後援」及「老有所屬、老有所養、老有所為」方針，提供多元化服務。香港約有400間政府資助床位的院舍，提供約3.5萬個資助名額，會持續增加供應，包括規劃土地盡量擴容增量，另會培養人才及善用科技，從不同角度應對挑戰。面對院舍人手不足問題，除下月推出「院舍輸入護理員特別計畫」外，他指另一應對方法就是用好粵港澳大灣區機遇，他上月與社福界50位領袖到訪深圳、廣州和中山，回港後即籌備簽署香港和廣東省的合作備忘錄。

安老服務協會主席陳志育昨對本報表示，香港與廣東省政府的合作包括安老院舍的建設，還包括探討發展大灣區的家居安老服務，如設立日間長者照顧中心，讓無須入住院舍的長者能接受服務，另外亦開拓上門照顧服務，以及人才培訓。

他預期有愈來愈多港人退休後到廣東省生活，長者年紀漸大或需要院舍服務。惟特區政府的「廣東院舍住宿照顧服務計畫」，現僅有深圳和肇慶兩間香港非牟利機構營運的安老院舍獲特區政府買位。特區政府擬擴展計畫，納入更多大灣區內地城市的安老院。是次兩地政府簽署備忘錄，有助吸引香港安老業界在大灣區其他城巿建立院舍提供服務。

陳志育表示，內地的優勢是土地資源和人力資源足夠，安老院舍可提供更廣闊生活空間和設施，而香港的優勢是擁有豐富的長者照顧和院舍管理經驗，「不少入住院舍的長者需要長期照顧，院舍除要有醫生和護士提供服務外，還要有營養師、物理治療師等，但香港面對人手不足問題，而內地則人力資源豐富，故可加強人才培訓，構建專為安老業設立的人才資源。」

他指出，內地政府會向民辦安老院提供補貼，不同地方金額不一，估計在兩地合作備忘錄下，香港營運機構在大灣區設立院舍同樣有補貼，加上香港特區政府買位，吸引業界北上拓展服務。他並指，內地一直鼓勵香港企業及港人北上發展，如廣州南沙區便落實「港人港稅」，期望安老業界到大灣區發展，未來亦獲提供稅務優惠。