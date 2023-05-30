六四34周年 維園連4年無悼念活動

今年是「六四」34周年，香港多個親政府社團自6月3日至5日在銅鑼灣維多利亞公園舉行活動，換句話說，維園連續4年不會有「六四」燭光晚會。(美聯社)

今年是「六四 」34周年，香港 多個親港府社團由6月3日至5日在銅鑼灣維多利亞公園舉行活動，即維園連續4年不會有「六四」燭光晚會；前支聯會成員表示，現在悼念「六四」需要承受很大風險。保安局長鄧炳強昨表示，很多人會利用未來幾日的「特別日子」做宣揚港獨、顛覆國家政權等危害國家行為，當局會採取果斷行動。

在香港，迄今沒有團體表示會申請在維園舉辦「六四」燭光晚會，民主派前區議員繼續向市民派發蠟燭，其中朱江瑋認為法例沒有禁止悼念六四，會遵從良心做事，「任何地方有人死、有人犧牲，如果都不可以悼念，是超越底線」；港警在六四當天會維園外的銅鑼灣、灣仔及中聯辦等地高姿態巡邏，留意是否有未經批准的集結。

此外，今年的6月3日至5日，將由26個省級社團總會在維園舉辦慶回歸「家鄉市集嘉年華」。主辦團體之一福建社團聯會的副主席兼秘書長佘德聰表示，不擔心活動會被示威「騎劫」，又相信警方會派員在場外駐守。廣東社團總會第一執行主席鄧清河被問到入場守則時，表示會以安全為原則，「希望不會有任何明火」，屆時會有保安維持秩序，但未知會否搜查入場者的隨身物品。

明報此前報導，維園今年「六四」前後分別進行維修及租予廣東社團總會慈善基金。已解散的支聯會前副主席蔡耀昌表示，對親港府社團選擇在六四期間舉行家鄉市集，使人不明所以，質疑其動機。

美國之音引述蔡耀昌表示，過去幾年由於疫情關係，警方在「六四」紀念日當天封閉維園。今年沒有疫情下，警方再也沒有任何理由封閉維園，「不能不讓人懷疑，親政府的團體是否透過申請在六四前後這幾天在維園舉辦活動，讓這個場地不能給其他人進去。尤其令人感到奇怪的是，六四前後幾天也不是什麽特別的假期，從商業角度來說，舉辦嘉年華活動是不合理的。」

蔡耀昌表示，過去幾年香港的政治和法律形勢出現很大變化，在「港區國安法 」下，現在香港警察處理任何遊行、集會都比較嚴格，幾乎看不到今年有什麽團體發起公開的悼念「六四」活動。

蔡耀昌說，在「港區國安法」下，悼念「六四」需要承受很大風險，但他相信，港人不會忘記「六四」，仍然會以自己的方式紀念。

據港媒此前報導，對於市民自發悼念「六四」或手持蠟燭到維園，會否違反「港區國安法」或其他法律，香港律政司長林定國表示，「不會就一些假設的問題」判斷是否違法。

行會成員、資深大律師湯家驊昨在社交媒體表示，市民個人公開悼念六四不會犯法，惟有組織意圖以不法手段呼籲他人推翻國家政權，例如喊「結束一黨專政」，就可能觸犯港區國安法。

已解散的香港支聯會從1990年至2019年每年在6月4日晚，在香港維園舉行「六四」燭光晚會，最多約有18萬人參加。2020年香港警方以疫情為由，首次禁止支聯會在維園舉行「六四」晚會，但仍有大批市民到維園悼念，燭光照遍維園。2021年警方同樣以疫情為由禁止支聯會在維園舉行「六四」晚會，並封閉維園。

「港區國安法」2020年中實施，2021年支聯會解散。