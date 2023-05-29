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六四34周年 香港維園連續4年沒有悼念活動

中央社／台北29日電
圖為去年六四33周年，香港警察要求人們離開封閉的維多利亞公園外。（路透）
圖為去年六四33周年，香港警察要求人們離開封閉的維多利亞公園外。（路透）

今年是「六四」34周年，香港多個親政府社團由6月3日至5日在銅鑼灣維多利亞公園舉行活動，即維園連續4年不會有「六四」燭光晚會。有前支聯會成員表示，現在悼念「六四」需要承受很大風險。

在香港，迄今沒有團體表示會申請在維園舉辦「六四」燭光晚會。明報此前報導，過去用作舉辦「六四」燭光晚會的維園硬地足球場，今年「六四」前後分別進行維修及租予廣東社團總會慈善基金。

廣東社團總會慈善基金由5月30日至6月7日租用場地，並與福建社團聯會等共26個省級社團總會在6月3日至5日在維園4個足球場及草地舉辦慶祝香港主權移交的「家鄉市集活動」。

廣東社團總會過去2年分別在10月及12月舉行「家鄉市集活動」。

美國之音今天報導引述已解散的支聯會前副主席蔡耀昌表示，對親政府社團選擇在六四期間舉行家鄉市集，使人不明所以，質疑其動機。

蔡耀昌表示，過去幾年由於疫情關係，警方在「六四」紀念日當天封閉維園。今年沒有疫情下，警方再也沒有任何理由封閉維園，「不能不讓人懷疑，親政府的團體是否透過申請在六四前後這幾天在維園舉辦活動，讓這個場地不能給其他人進去。尤其令人感到奇怪的是，六四前後幾天也不是什麽特別的假期，從商業角度來說，舉辦嘉年華活動是不合理的。」

蔡耀昌表示，過去幾年香港的政治和法律形勢出現很大變化，在「港區國安法」下，現在香港警察處理任何遊行、集會都比較嚴格，幾乎看不到今年有什麽團體發起公開的悼念「六四」活動。

蔡耀昌說，在「港區國安法」下，悼念「六四」需要承受很大風險，但他相信，港人不會忘記「六四」，仍然會以自己的方式紀念。

他提醒港人，若悼念「六四」不要以身試法。

據港媒此前報導，對於市民自發悼念「六四」或手持蠟燭到維園，會否違反「港區國安法」或其他法律，香港律政司長林定國24日表示，「不會就一些假設的問題」判斷是否違法，但重申國安法下市民不能煽動顛覆國家政權及分裂國家，認為市民明白和理解這些限制。他呼籲市民舉行任何活動時保持守法意識，明白國安法律的重要。

已解散的香港支聯會從1990年至2019年每年在6月4日晚，在香港維園舉行「六四」燭光晚會，最多約有18萬人參加。

2020年香港警方以疫情為由，首次禁止支聯會在維園舉行「六四」晚會，但仍有大批市民到維園悼念，燭光照遍維園。2021年警方同樣以疫情為由禁止支聯會在維園舉行「六四」晚會，並封閉維園。

「港區國安法」2020年中實施，2021年支聯會解散。

六四 香港 疫情

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