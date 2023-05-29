「可能誤導公眾」 港拒公開規管眾籌諮詢意見書

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府規管眾籌活動的公眾諮詢今年3月完結，至少3個亞洲及本地眾籌平台有回應諮詢，財庫局稱此時公開意見書「可能誤導公眾」，拒絕提供意見書內容。明報報導，多個本地及國際性的慈善團體均關注到眾籌過度規管；消委會並指出，須考慮強制眾籌平台在港登記，會否導致海外平台卻步。

報導指出，根據局方提供60名回應者名單，撇除兩人不願披露身分，兩個自願遵守新加坡 慈善事務委員會網上眾籌守則的平台GIVE.asia和SimplyGiving均有回應諮詢，後者稱，該平台嚴守新加坡守則，願向香港 當局分享經驗及最佳做法。翻查資料，非股權的捐款式眾籌在新加坡未受規管。Kickstarter等兩大眾籌平台則未回應。

多個香港慈善及非政府組織關注新制大改籌款申請流程。香港世界宣明會稱，規管宜著重精簡及改善程序，避免變得過分複雜和混亂，並憂慮若日後籌款須經冗長繁複申請過程，「為慈善目的而籌款的良好氛圍或會漸漸消失」。該會還說，對捐款人實名制有保留，擔心令捐款人卻步。

報導稱，美商會在諮詢期過後提交意見書，強烈呼籲港府留意規管對經濟的負面影響，甚至透露有會員考慮遷冊至更友善市場，呼籲提出具體建議後再做多一輪公眾諮詢；意見書指香港現行法例已可涵蓋不同眾籌活動，提醒如過度規管，會削弱香港競爭力，導致資金及創新技術流向新加坡等其他市場，對政府也得不償失。

消委會也提出關注，指消費者或因無心參與誤觸法網 ，建議啟動任何調查或檢控行動前，應審視證據是否構成合理懷疑，及證明犯罪意圖。港府提出市民如參與未經批准眾籌便可能違法，但消委會提出，應考慮是否市民一參與未獲批的項目便會視為干犯刑事罪行的問題。