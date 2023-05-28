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港市建局財困 須靠借貸推重建 擬檢討7年樓齡補償機制

香港新聞組╱香港28日電
觀塘重建項目將會重新規畫，提出加入住宅用途，引入「垂直城市」概念。（取材自城規會文件）
觀塘重建項目將會重新規畫，提出加入住宅用途，引入「垂直城市」概念。（取材自城規會文件）

由於樓市波動，加上2月時觀塘發展區第四及第五區發展項目流標，令市建局上個財政年度收入大減，香港市建局在未來幾年將進入借貸期，恐須靠借貸才能維持重建項目推展。

香港電台報導，市建局行政總監韋志成說，土瓜灣及上環兩個項目的前期款項收入約47億元(港幣，下同，約6億美元)，較預期少兩成；市建局未來幾年有4個項目要招標收購，根據目前市況，預計亦會少收幾十億元，6個不同規模項目收購則涉及400多億元款項。因此，市建局將會進入借貸期，資金流可能會長時間維持負數，需要靠借貸維持推進重建項目。

韋志成指出，以同區7年樓齡作為舊區住宅收購價，會產生很多問題，如質疑社會為何要用大量資源幫助有物業的業主換樓，而且不少業主更一人持有十多個單位，亦沒有自費做樓宇維修。

他以深水埗兼善里項目為例，收購呎價達16000元，但單位呎價只有8000至9000元；油旺項目總收購成本更加達到1萬億至1萬1千億元，有4成多、即4至5千億涉及按同區7年樓齡的收購額外補償，如果用在交椅洲人工島項目造地後支持舊區更新，會更符合經濟效益，因此他認為要在適當時候檢討舊區重建收購定價。

大公報報導，市建局非執行董事、立法會議員鄭泳舜表示，舊樓愈來愈多的同時，重建速度亦要加快，但市建局出現財政壓力，單靠收購可能未必能解決問題。但他對檢討7年樓齡補償機制表示有保留，因為機制已沿用多年，可幫助不少小業主平衡購買單位的壓力。他建議可採用換地、地積比轉移，或讓業主主動提出收購地等方式。

香港測量師學會產業測量組主席陳致馨認為，不同樓齡舊樓的補償可有區別，舉例50年樓齡以下的可維持7年樓齡補償，50年至60年樓齡的可改用10年樓齡價格，60年樓齡以上的或可用13年樓齡價格賠償。他認為當局亦應研究放寬地積比等，增加重建項目收益，彌補項目虧損。

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