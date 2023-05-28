走過16年 香港公民黨解散 主席梁家傑：已走應走的路

香港公民黨27日召開會員大會通過特別決議案，決定解散。圖為資料照片。(美聯社)

香港 民主派主要政黨公民黨，昨天下午召開會員大會通過特別決議案，決定公民黨清盤（解散）。公民黨主席梁家傑說，公民黨「來到屬於民主派政黨的終點」。

香港國安法實施以來已無實質活動的香港公民黨，昨天下午召開特別會員大會，通過清盤解散。公民黨主席梁家傑說，會上超過3/4出席黨員同意清盤，已委任清盤人正式進行清盤程序。他在主席報告提到公民黨近年與港人一同經歷低潮，在困境中互相支持，過往16年就算沒走到頂峰，公民黨已走了應走的路，來到屬於這民主派政黨的終點。

香港公民黨是一個以專業人士為主的政黨，因其核心成員多為資深大律師，香港人稱律師為「大狀」，是以公民黨又有「大狀黨」之稱。此政黨前身是「基本法45條關注組」，基本法45條規定香港特首最終要按民主程序提名 後普選產生，公民黨由關注組轉而創黨，其最初關注正是香港普選。

公民黨創黨之初明言以成為執政黨為目標，2006年公民黨成立後，其成員余若薇、吳靄儀、陳家洛等成員先後入選立法會，其高峰時在立法會有6個議席，曾與香港民主黨 並列立法會民主派第一大黨，對香港政治有重大影響力。2007年派出梁家傑參選特首，挑戰爭取連任的曾蔭權，成為首名「入閘」的民主派特首候選人，最終以123票落敗。

香港國安法實施，公民黨立法會前立法會議員楊岳橋、郭家麒、譚文豪及前區議員李予信因民主派初選案被起訴後退黨，並發表公開信呼籲解散公民黨，表示已經完成了歷史任務。公民黨自2021年轉趨低調，不再有公開活動。

香港新聞組╱香港28日電