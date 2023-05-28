我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

走過16年 香港公民黨解散 主席梁家傑：已走應走的路

特派員李春╱香港28日電
香港公民黨27日召開會員大會通過特別決議案，決定解散。圖為資料照片。(美聯社)
香港公民黨27日召開會員大會通過特別決議案，決定解散。圖為資料照片。(美聯社)

香港民主派主要政黨公民黨，昨天下午召開會員大會通過特別決議案，決定公民黨清盤（解散）。公民黨主席梁家傑說，公民黨「來到屬於民主派政黨的終點」。

香港國安法實施以來已無實質活動的香港公民黨，昨天下午召開特別會員大會，通過清盤解散。公民黨主席梁家傑說，會上超過3/4出席黨員同意清盤，已委任清盤人正式進行清盤程序。他在主席報告提到公民黨近年與港人一同經歷低潮，在困境中互相支持，過往16年就算沒走到頂峰，公民黨已走了應走的路，來到屬於這民主派政黨的終點。

香港公民黨是一個以專業人士為主的政黨，因其核心成員多為資深大律師，香港人稱律師為「大狀」，是以公民黨又有「大狀黨」之稱。此政黨前身是「基本法45條關注組」，基本法45條規定香港特首最終要按民主程序提名後普選產生，公民黨由關注組轉而創黨，其最初關注正是香港普選。

公民黨創黨之初明言以成為執政黨為目標，2006年公民黨成立後，其成員余若薇、吳靄儀、陳家洛等成員先後入選立法會，其高峰時在立法會有6個議席，曾與香港民主黨並列立法會民主派第一大黨，對香港政治有重大影響力。2007年派出梁家傑參選特首，挑戰爭取連任的曾蔭權，成為首名「入閘」的民主派特首候選人，最終以123票落敗。

香港國安法實施，公民黨立法會前立法會議員楊岳橋、郭家麒、譚文豪及前區議員李予信因民主派初選案被起訴後退黨，並發表公開信呼籲解散公民黨，表示已經完成了歷史任務。公民黨自2021年轉趨低調，不再有公開活動。

香港新聞組╱香港28日電

明報報導，公民黨成立17年最終走上解散結局，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，若政黨想成為論政團體，發揮空間有限，倘參與管治，則需改頭換面成愛國者身分，但相信難向支持者交代，亦難取得中央信任，他對現時民主派參政者的生存空間不樂觀。

公民黨主席梁家傑27日宣布公民黨解散。圖為2017年5月他受訪談到香港回歸20年...
公民黨主席梁家傑27日宣布公民黨解散。圖為2017年5月他受訪談到香港回歸20年的情況。(本報資料照片)

香港 提名 民主黨

上一則

張大千溥心畬畫作 中國新令「一律不准出境」

下一則

中國千萬網紅巴黎遇「砸車搶」劫匪騎車尾隨狂砸窗

延伸閱讀

維吾爾學生入境香港失聯 恐遭引渡中國

維吾爾學生入境香港失聯 恐遭引渡中國
前環時記者父親發聲 兒在港被襲時卡遭盜刷爆

前環時記者父親發聲 兒在港被襲時卡遭盜刷爆
張柏芝同框2親弟 暴瘦模樣引關注

張柏芝同框2親弟 暴瘦模樣引關注
公視補助上限解除 獨立性恐遭稀釋

公視補助上限解除 獨立性恐遭稀釋

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

2023-05-23 09:17

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光