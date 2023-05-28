走過16年 香港公民黨解散 主席梁家傑：已走應走的路
香港民主派主要政黨公民黨，昨天下午召開會員大會通過特別決議案，決定公民黨清盤（解散）。公民黨主席梁家傑說，公民黨「來到屬於民主派政黨的終點」。
香港國安法實施以來已無實質活動的香港公民黨，昨天下午召開特別會員大會，通過清盤解散。公民黨主席梁家傑說，會上超過3/4出席黨員同意清盤，已委任清盤人正式進行清盤程序。他在主席報告提到公民黨近年與港人一同經歷低潮，在困境中互相支持，過往16年就算沒走到頂峰，公民黨已走了應走的路，來到屬於這民主派政黨的終點。
香港公民黨是一個以專業人士為主的政黨，因其核心成員多為資深大律師，香港人稱律師為「大狀」，是以公民黨又有「大狀黨」之稱。此政黨前身是「基本法45條關注組」，基本法45條規定香港特首最終要按民主程序提名後普選產生，公民黨由關注組轉而創黨，其最初關注正是香港普選。
公民黨創黨之初明言以成為執政黨為目標，2006年公民黨成立後，其成員余若薇、吳靄儀、陳家洛等成員先後入選立法會，其高峰時在立法會有6個議席，曾與香港民主黨並列立法會民主派第一大黨，對香港政治有重大影響力。2007年派出梁家傑參選特首，挑戰爭取連任的曾蔭權，成為首名「入閘」的民主派特首候選人，最終以123票落敗。
香港國安法實施，公民黨立法會前立法會議員楊岳橋、郭家麒、譚文豪及前區議員李予信因民主派初選案被起訴後退黨，並發表公開信呼籲解散公民黨，表示已經完成了歷史任務。公民黨自2021年轉趨低調，不再有公開活動。
香港新聞組╱香港28日電
明報報導，公民黨成立17年最終走上解散結局，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，若政黨想成為論政團體，發揮空間有限，倘參與管治，則需改頭換面成愛國者身分，但相信難向支持者交代，亦難取得中央信任，他對現時民主派參政者的生存空間不樂觀。
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