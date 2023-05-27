港佛聯會連3天慶佛誕 8千信眾浴佛祈福國泰民安

香港特區政務司司長陳國基，26日在佛誕節吉祥大會致辭。（中通社）

香港 佛教聯合會一連3天的佛誕慶祝活動26日開鑼。大會在紅館舉行「慶祝佛曆2567年（2023）佛誕節吉祥大會」，特區政府政務司司長陳國基、香港中聯辦副主任尹宗華、民政及青年事務局副局長梁宏正與佛聯會會長寬運法師一同鳴響吉祥鐘。今年是疫情 3年後首次舉辦實體浴佛活動，吸引近八千名政商名人、佛教信眾前往浴佛。

文匯報報導，有善信在接受香港文匯報訪問時表示，感受到疫情後的濃厚節日氣氛尤為可貴，祝福香港社會繁榮，希望疫情盡快消散。有家長希望小朋友能透過佛理學習感恩，獲得正面的生活態度及身心健康。

26日是佛誕公眾假期，佛聯會在紅館內舉行佛誕慶典開幕典禮，儀式在國歌聲及佛寶歌中開始，全場肅立且雙手合十，向釋迦 牟尼佛像行三問訊禮。陳國基、尹宗華、梁宏正與寬運法師一同鳴響吉祥鐘並浴佛，祝願佛光普照、天下太平、祖國富強、人民幸福，香港社會繁榮，市民安居樂業。

陳國基致辭表示，回想起近年的佛誕，鑑於疫情關係，佛聯會只能在網上直播浴佛大典，大眾未能實地參與。憑着社會各界的同心協力，香港終於走出3年的疫情困境，走上全面復常的康莊大道，大家共聚一起，同賀佛誕，實在別具意義。

他說，佛聯會除舉行浴佛大典暨「祝福香港」吉祥法會，相關活動亦包括講座、法會和皈依大典，廣傳佛法，啟迪人心。此外，特區政府自去年起將佛誕列入法定假日，相信各位善信可以更好地放下工作、放鬆心情，參與各項活動，共沾佛光。他祝願香港在由治及興的新征途上，繼續穩步前行，社會和諧穩定，市民健康幸福。

寬運法師在佛誕獻辭中表示，佛誕是提倡感恩的節日，市民能夠共聚來自不易。他希望大家感恩政府及社會各界的貢獻，同時感謝中央政府對香港的大力支持。

他說，這是我們從混亂和疫境中復常後的第一個佛誕節，香港在國家的關照和市民的努力之下，逐漸回復繁榮。不過在一片昇平之下，人心依然不太安穩。在慶祝佛陀誕生的盛典，大家在佛門大德的引領下，在莊嚴的環境中參加浴佛，外浴佛身，內淨自心，去除塵垢，淨化心靈，希望所有香港市民早日實現「心靈復常」，重見光明。

在佛誕節浴佛是市民慶祝佛誕的方式，佛聯會一連3天在紅館戶外設有浴佛區、抄經區、祈福區，還會在紅館舉辦傳燈法會、佛學講座、萬人皈依和懺摩法會等慶祝活動。

浴佛區26日人頭湧湧，大批市民手持鮮花供佛並虔心浴佛。梁女士和12歲兒子專程前來浴佛，「我們在疫情前每年都會來，家裏有一面照片牆記錄了兒子每年浴佛的情景。」她說，佛教信仰需要新一代的傳承，希望孩子通過佛法修身養性，建立正面的生活態度，保持良好的身心健康。

鄭女士一家三口到紅館浴佛，5歲兒子是首次浴佛祈福。「疫情3年來，每年都是網上慶祝佛誕，今年終於能夠參加實體活動，有一種來之不易的真實感。」她的心願是大家身體健康，社會上不要再有疫情。

仁濟醫院董事局主席孫蔡吐媚在參加吉祥大會後前往浴佛，她表示，看到眾人都很誠心、虛心，感到氣氛很好，她鼓勵家長多帶小朋友參加，學習孝順父母，學會感恩。