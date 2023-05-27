睽違3年 香港國際古玩展連4天免費參觀

香港國際古玩展今年將重回香港會議展覽中心，27日起至5月30日連4天免費參觀。（取材自臉書）

因疫情 停辦三年的香港 國際古玩展(International Antiques Fair)今年將重回香港會議展覽中心，27日起至5月30日連4天免費開放予公眾入場參觀。

文匯報報導，26日晚上6時，「國際古玩展2023」在會展舉辦了開幕典禮和貴賓預展，出席開幕典禮的嘉賓包括：菲律賓眾議院議長Mr. Migz Zubiri、蘇富比亞洲素董事總經理洛嘉熙、佳士得亞太總裁龐智峰、蘇富比亞洲區主席仇國仕、全國人大委員暨國家一級演員李鴻圖、中國當代藝壇旗手暨著名雕塑 家仁哲、全國政協委員暨武夷星茶業有限公司董事長何一心、香港藝術品收藏家張宗憲以及國際古玩展創辦人翟健民。

首先由創辦人翟健民致詞，一上台，他便用一句「撥開雲霧見青天」表達了國際古玩展得以復辦的喜悅之情。他表示，很感謝新老朋友聚在這個文化的盛宴，來自全國以及國外的貴賓們都抽出了他們寶貴的時間到場，希望藏友們收到滿意、快樂、好玩的器物。

之後，嘉賓進行剪綵及祝酒儀式。收藏家張宗憲在祝酒時有感而發，拿起話筒發言，他說，自己和翟健民先生交往多年，希望大家多來捧場，和翟先生交個朋友。

接着，坐在輪椅上的的張宗憲舉起酒杯，說，自己今年97歲，和大家喝一杯酒，要活到100歲。話音尚未落，全場為他響起一致的掌聲。

今年是第十三屆國際古玩展，約有50位海內外參展商參展，亦將舉辦現場古玩鑑定、導賞團、主題展覽、茶道會和專家講座等活動。

今屆古玩展的主題是「茶藝」，同場將上演《工夫茶‧杯必若深珍藏》特別展覽。此外，武夷星茶園也將在展覽期間，每日表演工夫茶道。

貴賓預展期間，有人提到復辦後的國際古玩展「細過從前」。工作人員接受採訪時證實了這一點，據他們估計，今年展覽規模比往常小了約三分之二，但他們對今年的情況仍然樂觀，因為已有穩定的客戶群體。貴賓預展當日，他們的展位已人頭攢動，售出許多藏品。

●2023國際古玩展參觀資訊：

地點: 香港會議展覽中心 展覽廳 5G

地址: 香港灣仔博覽道一號(舊翼)

展覽時間: 5月27-29 日 (星期六至星期一) 11:00am – 7:00pm

5 月 30 日 (星期二) 11:00am – 5:00pm