﻿港澳北上廣東立遺囑 99.8%涉不動產

香港示意圖。(圖：shutterstock)

隨著粵港澳大灣區 的互聯互通，廣東地區成為了港澳居民處理中國內地財產的重要接口。不少港人都熱中北上廣東置業，按照內地《繼承法》的規定，不動產的繼承處理應該要在不動產所在地進行。為此，疫情 後不少香港 居民為處理內地的個人財產及其繼承問題，陸續北上到廣東登記訂立遺囑。

大公報報導，中華遺囑庫廣東中心諮詢顧問楊娟表示，每周都有從香港來的客戶來諮詢和訂立遺囑，年齡大多數在50到70歲區間。這部分港澳居民主要以處理內地的不動產為主，占比高達99.8%。根據《2022中華遺囑庫白皮書》數據顯示，中華遺囑庫保管在庫屬於港澳台居民遺囑中，以香港居民最多，占比達到81.09%。

來自香港的譚伯伯正是其中之一。譚伯伯2019年年末曾和太太到廣州諮詢遺囑辦理。據了解，夫妻二人為香港居民，年輕時在廣州打拚，購有兩套房產，後在香港育有一兒一女。

譚太太和譚伯伯意願一致，希望可以通過遺囑，在百年歸老時將房產平均分配給兒女。於是約定了後續進行登記遺囑手續。後因疫情一直延期未能辦理完成，其間太太生病離世，待兩地復常通關後，譚伯伯為完成太太的遺願，在家人的陪同下再次來到廣州，立遺囑以圓夫人遺願。

「我們也十分理解譚老先生粵港兩地奔波勞累，因此我們建立線上跟蹤對接。可以線上對接的就線上解決，需要線下完成辦理的盡量安排在同一天，減少多次跑腿的情況。」中華遺囑庫廣東中心諮詢顧問楊娟表示，像譚伯伯這樣來自港澳地區有需要到內地立遺囑的市民為數不少，他們多數都為高齡或患有病痛人士，行動不便。

為了更加方便港澳市民對內地遺產訂立遺囑，中華遺囑庫目前已經計畫籌備在港澳開展巡迴服務小組，協助有需要的香港市民訂立遺囑。同時，中華遺囑庫還擬新增粵語諮詢熱線，解決港澳居民的語言溝通障礙。