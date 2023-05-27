我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

﻿港澳北上廣東立遺囑 99.8%涉不動產

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

隨著粵港澳大灣區的互聯互通，廣東地區成為了港澳居民處理中國內地財產的重要接口。不少港人都熱中北上廣東置業，按照內地《繼承法》的規定，不動產的繼承處理應該要在不動產所在地進行。為此，疫情後不少香港居民為處理內地的個人財產及其繼承問題，陸續北上到廣東登記訂立遺囑。

大公報報導，中華遺囑庫廣東中心諮詢顧問楊娟表示，每周都有從香港來的客戶來諮詢和訂立遺囑，年齡大多數在50到70歲區間。這部分港澳居民主要以處理內地的不動產為主，占比高達99.8%。根據《2022中華遺囑庫白皮書》數據顯示，中華遺囑庫保管在庫屬於港澳台居民遺囑中，以香港居民最多，占比達到81.09%。

來自香港的譚伯伯正是其中之一。譚伯伯2019年年末曾和太太到廣州諮詢遺囑辦理。據了解，夫妻二人為香港居民，年輕時在廣州打拚，購有兩套房產，後在香港育有一兒一女。

譚太太和譚伯伯意願一致，希望可以通過遺囑，在百年歸老時將房產平均分配給兒女。於是約定了後續進行登記遺囑手續。後因疫情一直延期未能辦理完成，其間太太生病離世，待兩地復常通關後，譚伯伯為完成太太的遺願，在家人的陪同下再次來到廣州，立遺囑以圓夫人遺願。

「我們也十分理解譚老先生粵港兩地奔波勞累，因此我們建立線上跟蹤對接。可以線上對接的就線上解決，需要線下完成辦理的盡量安排在同一天，減少多次跑腿的情況。」中華遺囑庫廣東中心諮詢顧問楊娟表示，像譚伯伯這樣來自港澳地區有需要到內地立遺囑的市民為數不少，他們多數都為高齡或患有病痛人士，行動不便。

為了更加方便港澳市民對內地遺產訂立遺囑，中華遺囑庫目前已經計畫籌備在港澳開展巡迴服務小組，協助有需要的香港市民訂立遺囑。同時，中華遺囑庫還擬新增粵語諮詢熱線，解決港澳居民的語言溝通障礙。

香港 疫情 灣區

上一則

睽違3年 香港國際古玩展連4天免費參觀

下一則

香江風情／香港依然 「榴槤飄飄」

延伸閱讀

英國發布香港報告 北京：還是沒從殖民舊夢中醒來

英國發布香港報告 北京：還是沒從殖民舊夢中醒來
好康報您知／香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

好康報您知／香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）
天主教香港教區主教：中國教會與國家命運不可分割

天主教香港教區主教：中國教會與國家命運不可分割
自稱前國泰空服員爆：歧視中國客是常態 從不在內地招聘

自稱前國泰空服員爆：歧視中國客是常態 從不在內地招聘

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

2023-05-23 09:17

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂