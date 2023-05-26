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英國發布香港報告 北京：還是沒從殖民舊夢中醒來

記者廖士鋒／即時報導
英國發布香港半年報告後，遭中國外事系統多管道發聲批評。圖為英國駐港總領事館。（取材自Facebook「UK in Hong Kong」）
英國發布香港半年報告後，遭中國外事系統多管道發聲批評。圖為英國駐港總領事館。（取材自Facebook「UK in Hong Kong」）

英國政府25日再度向該國國會提交「香港問題半年報告」，批評北京不遵守「中英聯合聲明」以及呼籲廢除「香港國安法」，對此中國外事系統接連發聲批評。中國外交部26日指出，「英方還是沒能從殖民舊夢中醒來」，對報告堅決反對。

根據英國此次發布的報告，英國外相柯維立（James Cleverly）在其中強調港府利用「香港國安法」迫害不同意見者，柯維立並透露，5月稍早他與中國國家副主席韓正提到黎智英的案子，且英國最高層也已向港府表達對此案的關切。

中國外交部發言人毛寧26日下午指出，香港已經回歸近26年了，英方「還是沒能從殖民舊夢中醒來，妄想通過充滿意識形態偏見、歪曲事實、混淆視聽的所謂報告干涉香港事務，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則」，中國對此表示強烈不滿、堅決反對。

毛寧強調，香港回歸以來，香港居民依法享有遠超1997年以前的權利和自由。「英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，絕不是『中英聯合聲明』」。

此前中國外交部駐港公署25日晚間發文，敦促英方恪守國際法原則和國際關係基本準則，「立即停止粗暴干預香港事務的政治操弄」。並批評英方屢屢把「中英聯合聲明」掛在嘴邊「妄談所謂『歷史責任』，純屬歪曲歷史和法理的胡攪蠻纏」。同日港府也對「香港國安法」的內容指出，英國「是典型的『雙標』，虛偽至極」。

而中國駐英國使館發言人26日表示，香港在英國殖民統治時期沒有民主可言，各方對此都很清楚。「中英聯合聲明」的核心要義是「中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方在香港回歸後對香港承擔任何責任」。該發言人批評英方反覆拿「中英聯合聲明」說事，妄議北京治港政策，「本質上是要為反中亂港勢力撐腰打氣，圖謀繼續禍亂香港。這絕不可能得逞」。

香港 北京 黎智英

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