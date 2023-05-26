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港「光城者」炸彈案 1人判囚5年8月 3人判入教導所

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

聲稱要發起「武裝革命」的港獨暴力恐怖組織「光城者」涉嫌在香港不同地點策畫炸彈襲擊，多人被捕及起訴，其中主腦「連儂哥」何裕泓本月初在高等法院承認香港國安法下的「串謀恐怖活動罪」，5人承認交替控罪「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪」，獲控方接納。高院法官李運騰25日先處理其中4人的判刑。李官在聽取辯方求情後，判處其中1人監禁5年8個月，其餘3人則判處進入教導所。另兩名被告則押後9月27日再訊。

綜合港媒報導，6名認罪被告是郭文希（20歲，女）、何裕泓（19歲，男）、歐文（21歲，男）、姓陳男生（17歲）、姓羅男生（17歲）及蘇穎貞（19歲，女）。何裕泓承認於2021年4月1日至7月5日，在香港組織、策畫或實施等意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，其餘被告則承認在同一時段，一同串謀及與其他人非法及惡意藉爆炸品導致爆炸。同一事件中，張昊揚（23歲，男）上月亦被起訴相同罪名。

25日原定聽取該6名認罪被告的求情及判刑，但法官決定將郭文希及何裕泓的案件押後至9月27日再提訊。其餘4人方面，法官判處歐文監禁5年8個月，較年輕的陳、羅及蘇則被判處進入教導所。

案情指，何裕泓與張昊揚是本案主腦，他們邀請了其他被告加入，計畫用TATP炸藥攻擊港府設施，其中目標包括觀塘及屯門裁判法院，目的是表達對港府不滿。他們租用彌敦道香港尚賓旅館作為製造炸彈的場所。同時，何裕泓聯絡他的中學科學教師，問對方如何製造TATP炸彈及如何儲存高濃度雙氧水，又透露自己放炸彈後，會離開香港前往台灣。各被告曾一起開會，討論計畫如何執行，亦曾到法院等目標放炸彈地點拍照。

香港 高院 旅館

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