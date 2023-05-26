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黎智英涉串謀勾結外國勢力案 辯方申請永久終止聆訊

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案9月將開審，不設陪審團，由3名港區國安法指定法官處理。據報導，辯方稍早前申請永久終止聆訊，法官將於29日頒布書面判詞。

香港電台報導，「永久終止聆訊」是指當辯方認為案件出現濫用程序的情況，導致被告無法獲得公平審訊，或審訊繼續進行會有違公義，便可向法庭申請永久終止聆訊。

黎智英被控串謀兩項勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印及複製煽動刊物罪共三罪，另一項勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪則獲存檔法庭（控方可以保留再檢控的權利）。

黎智英一方認為，國安案指定法官的任命過程缺乏透明度及保障，沒有公布指定法官的挑選準則、指引及要求，而指定法官任期為一年，卻從來沒有公開指定法官委任、除任、續任以及人數等資訊，也沒有解釋部分法官可獲任命，其他法官卻無被任命的原因，整個過程秘密又完全缺乏公眾問責制，令公眾會產生指定法官任命過程不透明，以及黎智英無法獲得公平審訊的觀感。

報導說，高等法院首席法官潘兆初上週頒布判詞，指國安委評估由英國御用大律師歐文（Tim Owen）代表黎智英很大可能會構成國家安全風險，建議入境處拒絕他的工作簽證申請，並沒有越權，屬國安法規定的國安委權力範圍之內，又指國安委的工作不受任何機關干涉，決定不受司法覆核，駁回黎智英的司法覆核申請。

黎智英 香港 工作簽證

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