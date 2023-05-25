我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

「光城者」炸彈案 1人判囚5年8月 3人判入教導所

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

「光城者」涉嫌在香港不同地點策劃炸彈襲擊，多人被捕及起訴，其中主腦「連儂哥」何裕泓本月初在高等法院承認香港國安法下的「串謀恐怖活動罪」，5人承認交替控罪「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪」，獲控方接納。高院法官李運騰今（25日）先處理其中4人的判刑。李官在聽取辯方求情後，判處其中1人監禁5年8個月，其餘3人則判處進入教導所。另兩名被告則押後9月27日再訊。

據點新聞報導，6名認罪被告是郭文希（20歲，女）、何裕泓（19歲，男）、歐文（21歲，男）、姓陳男生（17歲）、姓羅男生（17歲）及蘇穎貞（19歲，女）。何裕泓承認於2021年4月1日至7月5日，在香港組織、策劃或實施等意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，其餘被告則承認在同一時段，一同串謀及與其他人非法及惡意藉爆炸品導致爆炸。同一事件中，張昊揚（23歲，男）上月亦被起訴相同罪名。

25日原定聽取該6名認罪被告的求情及判刑，但法官決定將郭文希及何裕泓的案件押後至9月27日再提訊。其餘4人方面，法官判處歐文監禁5年8個月，較年輕的陳、羅及蘇則被判處進入教導所。

案情指，何裕泓與張昊揚是本案主腦，他們邀請了其他被告加入，計畫用TATP炸藥攻擊政府設施，其中目標包括觀塘及屯門裁判法院，目的是表達對政府不滿。他們租用彌敦道香港尚賓旅館作為製造炸彈的場所。同時，何裕泓聯絡他的中學科學教師，問對方如何製造TATP炸彈及如何儲存高濃度雙氧水，又透露自己放炸彈後，會離開香港前往台灣。各被告曾一起開會，討論計畫如何執行，亦曾到法院等目標放炸彈地點拍照。

香港 高院 旅館

上一則

從「為愛」節食到絕食 廣東15歲少女50多天不進食身亡

下一則

巨鴨訪港首次由一變二 料成熱門新打卡地

延伸閱讀

吃死貓 港婦判監4周緩刑兩年 摔死貓 港男判囚兩個半月

吃死貓 港婦判監4周緩刑兩年 摔死貓 港男判囚兩個半月
華男涉販毒洗錢 恐被囚20年

華男涉販毒洗錢 恐被囚20年
天使島上的「監獄」（上）

天使島上的「監獄」（上）
除了房價…壓低4種費用 購屋能省上萬元

除了房價…壓低4種費用 購屋能省上萬元

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06

超人氣

更多 >
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然