巨鴨訪港首次由一變二 料成熱門新打卡地

巨型橡皮鴨高是繼2013年後再度訪港，10年前是展出一隻鴨，今次增加至兩隻。（取材自香港電台）

高度達18米的巨型橡皮鴨25日早上突然現身香港 ，令人回想起十年前停駐在維港引人爭先打卡的的場面，但今次的巨型橡皮鴨不止一隻，而是成對出現在青衣海域，是否將展出雙鴨？使人浮想聯翩。

文匯報報導，香港青衣附近水域開始發現橡皮鴨的蹤影，原本只出現一隻，已引起居民等關注，之後再出現號一隻一模一樣的巨型橡皮鴨，令人產生雙倍驚喜。

這對巨型橡皮鴨在青衣附近海域暢泳約兩個小時，在汀九橋及青馬大橋的視托下，成為市民及傳媒爭相拍攝的對象。

據悉，今次現身青衣是巨鴨為今年在香港的展出而首次試水，再次訪港的巨鴨將首度夥拍同伴，齊齊帶來大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》。主辦單位AllRightsReserved（ARR）表示，將於6月1日公布有關詳情，包括正式展覽日期和地點，期望可愛的橡皮鴨可散發藝術的治癒力量溫暖人心，為大家帶來更多歡樂。

不止港人對橡皮鴨充滿情懷，橡皮鴨可愛的外表和其童真的內核，在全世界都收穫了不少粉絲。巨型橡皮鴨裝置作品由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentin Hofman）創作，自2007年起邀「游」世界各地。霍夫曼以放大的童心吸引群眾目光，讓人從日常規律的生活中稍作停頓，建立更多與人互動交流的機會。

2013年的《橡皮鴨游世界•香港站》由創意品牌 AllRightsReserved（ARR）策展，吸引大批市民旅客蜂擁親臨維港一睹真身。今年適逢巨型橡皮鴨訪港10周年，橡皮鴨再次來港，並首次由一變二，相信將再次成為香港市民和遊客打卡的熱門場景。