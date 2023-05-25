我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

疑前國泰空姐：公司歧視內地客是常態

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

國泰空服事件在社會上引發熱烈討論，有自稱前國泰空姐的網民23日晚在社交平台「小紅書」發文指：「我對於這段錄音的爆出一點都不驚訝，甚至可以說，怎麼現在才被大家知道國泰航空歧視內地乘客的傳統。」她又爆料稱，國泰從不在內地招聘空服員。

文匯報報導，該網民表示，自己是國泰航空唯一一批內地空姐。大學畢業後，因其就讀的中國民航大學與國泰航空有合作項目，可以送畢業生去國泰實習工作一年，所以她在2008至2009年間入職國泰成為一名空服員。她並在帖文上載多張自己身著國泰空姐制服的照片，證明自己的確曾在國泰航空就職。

該網民爆料說：「我之前飛過的每一班，只要有內地人，廚房裡必有嘲笑的言語，已經成為常態。」她又表示，國泰在入職培訓時，沒有提過對內地乘客的歧視問題，但幾乎有內地乘客的航班上，都會有空服員背後或鄙視或陰陽怪氣，學舌嘲笑內地人英語不行的話語，「每一班都有，哪怕他們知道我就是內地人。」

作為國泰為數不多的內地空姐，該網民指，她在飛行途中會被乘務長要求去專門回覆內地乘客需求，「因為他們覺得內地人很麻煩、事情多、不懂講英語。他們說得最多的就是：哎。快去，妳的朋友們又在call light（按呼喚鈴）了，然後就是嘲笑。」

該網民又指，國泰是不從內地招聘空服員的。她稱，作為國際航空公司，為了便於服務目的地國家語言旅客，國泰會在菲律賓、馬來西亞、日本、印尼、韓國各個國家進行空服員招聘，卻唯獨不會在內地招聘空乘。而自己作為實習員工，也只能做滿一年就必須離開。她提到，雖然不招聘內地空乘，但為了服務說普通話的旅客，國泰卻會從台灣地區進行招聘，十分諷刺。

歧視 小紅書 印尼

上一則

原價120萬特價21萬…5旬女打「抗癌針」 注射的是可樂

下一則

教師體罰學生遭開除 44名家長挽留：就是相信她

延伸閱讀

自稱前國泰空服員爆：歧視中國客是常態 從不在內地招聘

自稱前國泰空服員爆：歧視中國客是常態 從不在內地招聘
國泰航空爆歧視風波 遭起底「營收7成來自中國」

國泰航空爆歧視風波 遭起底「營收7成來自中國」
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
國泰航空CEO再就歧視乘客道歉：領導跨部門全面檢討

國泰航空CEO再就歧視乘客道歉：領導跨部門全面檢討

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06

超人氣

更多 >
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然