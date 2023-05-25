疑前國泰空姐：公司歧視內地客是常態

香港示意圖。(圖：shutterstock)

國泰空服事件在社會上引發熱烈討論，有自稱前國泰空姐的網民23日晚在社交平台「小紅書 」發文指：「我對於這段錄音的爆出一點都不驚訝，甚至可以說，怎麼現在才被大家知道國泰航空歧視 內地乘客的傳統。」她又爆料稱，國泰從不在內地招聘空服員。

文匯報報導，該網民表示，自己是國泰航空唯一一批內地空姐。大學畢業後，因其就讀的中國民航大學與國泰航空有合作項目，可以送畢業生去國泰實習工作一年，所以她在2008至2009年間入職國泰成為一名空服員。她並在帖文上載多張自己身著國泰空姐制服的照片，證明自己的確曾在國泰航空就職。

該網民爆料說：「我之前飛過的每一班，只要有內地人，廚房裡必有嘲笑的言語，已經成為常態。」她又表示，國泰在入職培訓時，沒有提過對內地乘客的歧視問題，但幾乎有內地乘客的航班上，都會有空服員背後或鄙視或陰陽怪氣，學舌嘲笑內地人英語不行的話語，「每一班都有，哪怕他們知道我就是內地人。」

作為國泰為數不多的內地空姐，該網民指，她在飛行途中會被乘務長要求去專門回覆內地乘客需求，「因為他們覺得內地人很麻煩、事情多、不懂講英語。他們說得最多的就是：哎。快去，妳的朋友們又在call light（按呼喚鈴）了，然後就是嘲笑。」

該網民又指，國泰是不從內地招聘空服員的。她稱，作為國際航空公司，為了便於服務目的地國家語言旅客，國泰會在菲律賓、馬來西亞、日本、印尼 、韓國各個國家進行空服員招聘，卻唯獨不會在內地招聘空乘。而自己作為實習員工，也只能做滿一年就必須離開。她提到，雖然不招聘內地空乘，但為了服務說普通話的旅客，國泰卻會從台灣地區進行招聘，十分諷刺。