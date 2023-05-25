溥儀86年歷史腕表連破3紀錄 拍出623萬美元

香港23日舉辦「御藏百達翡麗專場」拍賣會，清朝末代皇帝愛新覺羅溥儀所戴的百達翡麗腕表，以4885萬港元的高價售出。（Getty Images）

中國末代皇帝愛新覺羅•溥儀曾珍藏的百達翡麗型號96「Quantieme Lune」手表，23日於香港 以4885萬元（港幣，下同，逾623萬美元）成交，遠超較早前估價的2500萬港元。

大公報報導，拍賣 行富藝斯（PHILLIPS）表示，該手表由一名居住在香港的亞洲藏家透過電話委託投得。溥儀手表創下三項紀錄，包括最貴百達翡麗型號96、皇帝御藏腕表史上最高拍賣紀錄，以及富藝斯亞洲鐘表拍賣歷來最高成交價拍品。

日前的拍賣亦包括溥儀的手稿筆記本，以及他送贈給俄語翻譯員別兒面闊夫的紅色紙扇，紙扇上寫有詩句「小院夜未央，明月透南窗。相伴燈前坐，清意正悠長」。手稿筆記本跟紅色紙扇分別以95.25萬元，及60.96萬元成交。

拍賣行資料顯示，這枚百達翡麗型號96 Quantieme Lune腕表，自1937年售出那天起，已具驚人價值。它是目前所知傳世僅有的8例之一（當中5例為鉑金製，2例為黃金製）。

手表至今已有86年歷史。拍賣行資料顯示，該表最初通過巴黎一家奢侈品商店售出，輾轉來到溥儀手上。溥儀曾經被困蘇聯，當時就戴著這只表。隨後，溥儀將表送給他的俄語翻譯，後者一直保管著，直到他2005年去世把表傳給後代。2019年，俄語翻譯的後代委託富藝斯拍賣行拍賣。