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建造運輸航空擬引進逾萬外勞 8成工友憂打爛飯碗

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港各行各業或多或少都存在「人手荒」，大公、文匯報報報導，繼院舍業將透過「特別計畫」簡化輸入護理員的流程後，港府最快下月中公布循「特別計畫」輸入建造業、小巴司機及機場不同工種，合共逾萬名外勞。

該計畫規定，外勞的工資必須高於行業的入息中位數，以保障本地勞工，個別行業或工種需要接受培訓。深受人手不足問題困擾的行業歡迎計畫，但勞工界認為香港人手足夠，是薪酬待遇欠佳令本地員工卻步。

據了解，港府擬對建造業、運輸業及航空業輸入外勞，包括地盤的紮鐵工人、地勤等機場人員、旅遊巴及小巴司機，合共輸入逾萬人，將參照輸入院舍護理員的特別計畫方式，無須經勞顧會審批。

航運交通界立法會議員易志明表示，整個航運交通界都嚴重缺人。但勞工界議員就認為即使輸入外勞，都應按現有機制。立法會議員林振昇擔心，輸入外勞的大門一打開，各行各業都有輸入外勞計畫，「有數萬名外勞來到香港工作，會否不尊重勞顧會？如果真的大量輸入外勞，雇主就不會再有誘因提升本地雇員的福利待遇。」

其中，建造業是今次計畫的「大戶」，根據建造業議會於2月發表《建造業人力預測報告》指出，技術工人的人手缺口由今年約1萬人將會上升至2027年約4萬人，當中包括技術工人、工地監督人員及專業人員。

但香港建造業總工會昨召開記者會反對輸入外勞，該會上月至本月進行一項名為「建造業輸入外勞情況問卷調查」，成功訪問了608名工友，來自各個不同工種。調查結果發現，有81.3%（495名）不贊成輸入外勞。有八成半受訪問工友認為，輸入外勞政策將會影響他們的工種發展。受訪者認為輸入外勞會對香港建造業造成的負面影響，包括造成本地工人失業（76.8%）、本地工人薪酬下降（70.5%）、及有更多工業意外發生（39.3%）。

此外，小巴司機的年齡中位數超過60歲，「退休潮」迫在眉睫，故有消息透露，港府擬透過「特別計畫」引入超過500名專線小巴司機，他們須參加駕駛課程及考取香港車牌，路試考核標準與香港駕駛考試一致。

香港 勞工 機場

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