我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

外勞、赴港升學 6•19起須申報刑事紀錄

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

因「基因編輯嬰兒」被判囚的深圳南方科技大學前副教授賀建奎，今年初自爆成功申請「高端人才通行證計畫」引起熱議。入境處24日宣布，由6月19日起調整簽證／進入許可申請的流程，申請受養人、外籍家庭傭工、輸入勞工、學生、受訓及工作假期計畫，必須申報是否有刑事定罪紀錄。

綜合香港01、大公報報導，所有已獲簽證或者其後獲續簽的人則不受影響，6月18日前送抵的申請，不論有否申報刑事紀錄都會處理。即使外傭有刑事定罪紀錄，亦不代表一定不獲批，當局會視乎罪行嚴重性再決定。

有業界人士相信外傭申報刑事紀錄的安排，不會對整個申請流程產生太大影響，但會令雇主聘請外傭時覺得比較安心，「多個把關，其實是好事。」

消息人士表示，自今年2月調整「高才通」須申報刑事紀錄時，港府已有意擴展至所有簽證類別，基於籌備需時至昨日才正式公布，將會「一刀切」處理所有簽證申請。

入境處指，是次調整並不包括延長逗留期限的申請流程，亦不包括現時已在港工作的外籍家庭傭工與同一雇主續約或完成現有合約的剩餘／延長期限及在港轉換雇主的申請流程。就過渡安排，於6月18日或之前送抵入境處的申請，不論申請人有否申報是否有刑事定罪紀錄，入境處仍會處理該申請。

入境處重申，一直嚴格審批每宗簽證／進入許可的申請，並會不時調整工作流程和檢視申請所需的資料。

就外籍家庭傭工申請簽證入境時要申報刑事定罪紀錄，香港雇傭代理協會主席張結民指，疫情期間外傭供應緊張情況在復常後已緩和，現時供應及需求幾近平衡，預料新措施不會影響赴港外傭的供應。

他解釋，很多外傭原居地有要求外傭赴港前，在其所屬國家申報刑事定罪紀錄，以往也有些雇主會提出，希望知道外傭有沒有刑事定罪紀錄。他續指，新措施落實後，外傭申報刑事定罪紀錄，只是在其申請中加多一項問題，除非港府抽查，否則暫不需要提交證明。

簽證 香港 疫情

上一則

建造運輸航空擬引進逾萬外勞 8成工友憂打爛飯碗

下一則

「最強少女」被疑企二代 登珠峰眾籌惹議

延伸閱讀

英國限縮移民人數 提高外籍生攜眷門檻、打擊假留學

英國限縮移民人數 提高外籍生攜眷門檻、打擊假留學
航班不足、簽證困難…中國出境旅遊復甦恐還要數年

航班不足、簽證困難…中國出境旅遊復甦恐還要數年
梁成運被定罪 德州和統會「按兵不動」 紐約和統會：對他不熟

梁成運被定罪 德州和統會「按兵不動」 紐約和統會：對他不熟
義停發中國團簽？ 簽證服務中心：僅上海約滿暫停

義停發中國團簽？ 簽證服務中心：僅上海約滿暫停

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06

超人氣

更多 >
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然