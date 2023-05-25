外勞、赴港升學 6•19起須申報刑事紀錄

香港示意圖。(圖：shutterstock)

因「基因編輯嬰兒」被判囚的深圳南方科技大學前副教授賀建奎，今年初自爆成功申請「高端人才通行證計畫」引起熱議。入境處24日宣布，由6月19日起調整簽證 ／進入許可申請的流程，申請受養人、外籍家庭傭工、輸入勞工、學生、受訓及工作假期計畫，必須申報是否有刑事定罪紀錄。

綜合香港 01、大公報報導，所有已獲簽證或者其後獲續簽的人則不受影響，6月18日前送抵的申請，不論有否申報刑事紀錄都會處理。即使外傭有刑事定罪紀錄，亦不代表一定不獲批，當局會視乎罪行嚴重性再決定。

有業界人士相信外傭申報刑事紀錄的安排，不會對整個申請流程產生太大影響，但會令雇主聘請外傭時覺得比較安心，「多個把關，其實是好事。」

消息人士表示，自今年2月調整「高才通」須申報刑事紀錄時，港府已有意擴展至所有簽證類別，基於籌備需時至昨日才正式公布，將會「一刀切」處理所有簽證申請。

入境處指，是次調整並不包括延長逗留期限的申請流程，亦不包括現時已在港工作的外籍家庭傭工與同一雇主續約或完成現有合約的剩餘／延長期限及在港轉換雇主的申請流程。就過渡安排，於6月18日或之前送抵入境處的申請，不論申請人有否申報是否有刑事定罪紀錄，入境處仍會處理該申請。

入境處重申，一直嚴格審批每宗簽證／進入許可的申請，並會不時調整工作流程和檢視申請所需的資料。

就外籍家庭傭工申請簽證入境時要申報刑事定罪紀錄，香港雇傭代理協會主席張結民指，疫情 期間外傭供應緊張情況在復常後已緩和，現時供應及需求幾近平衡，預料新措施不會影響赴港外傭的供應。

他解釋，很多外傭原居地有要求外傭赴港前，在其所屬國家申報刑事定罪紀錄，以往也有些雇主會提出，希望知道外傭有沒有刑事定罪紀錄。他續指，新措施落實後，外傭申報刑事定罪紀錄，只是在其申請中加多一項問題，除非港府抽查，否則暫不需要提交證明。