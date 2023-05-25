國泰歧視風波 李家超：損港形象 不容再發生

國泰航空被爆歧視非英語乘客。（美聯社）

香港 國泰航空空服員歧視 非英語乘客事件持續延燒，香港特首李家超24日表態稱，他已向國泰航空行政總裁林紹波提出此事屬「嚴重事件」，類似情況不容再次發生。香港運輸及物流局局長林世雄23日深夜也發出聲明指，已要求國泰管理層立刻改善服務。

香港特首李家超對國泰航空空服員歧視乘客事件，感到非常痛心。（中新社）

國泰航空日前爆出空服員不斷以英語、粵語抱怨不會說英文的乘客，甚至出言嘲諷的「毛毯事件」，雖國泰航空三度道歉，並火速開除三位涉事空服員，仍難平內地網友怒火。據大灣區 之聲報導，李家超24日表示，對旅客於國泰航班CX987上的經歷感到痛心。他還說，涉事空服員的言行傷害了香港和內地同胞的感情，破壞了香港一向的尊重、有禮的文化和價值觀。

另林世雄聲明也提到，已向國泰航空表達高度關注，並要求管理層立刻改善服務，他並提到，國泰航空將因應事件作出全面檢討，包括重新審視其服務流程、人員培訓和相關制度，以提升服務品質。

林世雄說：「我期望有關檢討盡快完成，並能為該公司制度，以至員工態度等方面從根本上作出改善，不負香港作為國際航空樞紐和好客之都的聲譽」。

大公報、文匯報報導，國泰空姐涉嫌歧視非英語旅客事件掀起熱議，但香港現時只就性別、種族、家庭崗位及殘疾歧視立法，條例未涵蓋語言及宗教。平機會主席朱敏健昨認為，服務提供者若要顧客用指定一種語言提出需求才提供相關物品，令某些顧客遭受不公平對待，已有機會構成「間接歧視」。

多個關注團體指，少數巿民對內地旅客及新到港人士存在偏見，言語上冒犯對方，贊成盡快立法禁止「族內歧視」，同時亦應加強宣傳教育，宣揚平等觀念，改變歧視文化。

國泰航空就空服員歧視事件一再致歉且承諾全面檢討；圖為國泰航空人員為乘客指示辦理登機手續的位置。（中新社）

另外，涉事空姐雖已被炒，但疑死不悔改。一名自稱是涉事空姐的網民在內地社交平台發文狡辯，指責舉報的乘客用錄音進行投訴做法「無恥」。國泰航空公司空中服務員工會亦發聲明為該涉事空姐「撐腰」，將責任諉過於舉報者。舉報事件的乘客見狀在網上發帖批評，涉事空姐至今仍未意識到問題所在，「那你真是心眼壞透了！」至昨日，自稱是涉事空姐的帳號已被註銷。