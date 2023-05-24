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吃死貓 港婦判監4周緩刑兩年 摔死貓 港男判囚兩個半月

香港新聞組／香港24日電
五旬婦人涉宰食懷孕貓，判監4周，緩刑兩年。無業男子判監4周，緩刑兩年。此為香港示意圖。(圖：shutterstock)
五旬婦人涉宰食懷孕貓，判監4周，緩刑兩年。無業男子判監4周，緩刑兩年。此為香港示意圖。(圖：shutterstock)

居於石硤尾白田邨的五旬婦人涉宰食懷孕貓，昨在西九龍裁判法院承認「屠宰狗隻或貓隻作食物」罪。辯方求情稱，在農村出身的婦人誤以為法例容許宰食已死的貓。署理主任裁判官香淑嫻指出，該貓沒重大外傷，對婦人聲稱貓早被撞死的說法有保留，但無證據顯示被告親手殺貓，故判監4周，緩刑兩年。另一名將貓重摔地上致死的雙程證內地男昨承認「殘酷對待動物」罪，香官斥他為發洩情緒而摔死貓，判囚兩個半月。

明報報報導，案情指警方今年3月1日在白田邨單位發現貓屍浸在膠桶的水中，旁邊有一把刀，死因不明，且發現懷有4胎。無業被告張蘭嬌（59歲）警誡下稱在街上撿貓屍，擬用刀除毛屠宰食用。辯方求情稱讀至小學的被告知道不可食貓狗，但以為已死貓狗則可。被告庭上不時拭淚。

香官判刑指，涉案貓只有約3毫米外傷，對於被告的說法有極大保留，但無證據顯示她親手殺貓，疑點利益歸於被告，香官強調在香港這個文明地方，法庭須嚴肅對待本案，終判監4周，緩刑兩年。

至於摔貓的無業被告張明成（44歲）今年1月28日在深水埗福榮街住所內，與同住的17歲兒子就是否繼續飼養13個月幼貓起爭執，被告擔心貓年老會對人有危險，欲放走家貓。被告承認其間他捉起貓時被牠抓和咬，一時激動才摔貓致死，而事後該貓腦部外露。

署理主任裁判官指被告不想繼續養貓遂摔死牠，導致貓多處骨折，地上留有一大灘血，顯然是發洩情緒，惟考慮他認罪及主動報警，遂扣減刑期。

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