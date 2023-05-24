香港機場1-4月客運量破千萬人次 按年升26倍

香港國際機場4月客運量為310萬人次，與去年同期相比，上升約24倍。（中新社）

香港機場 管理局22日公布，香港國際機場4月客運量為310萬人次，同比上升大約24倍。與去年同期相比，飛機起降量增加逾一倍至2.1萬架次，貨運量則減少7.7%至34.7萬公噸。總計今年首4個月，機場處理旅客量1010萬人次，按年升26倍。

此外，香港入境處2月公布香港六個人才輸入計畫必須申報刑事紀錄。有消息指出，港府將把這個要求擴展至其他入境簽證，包括外傭及來港工作、留學或交流的學生，還有俗稱「單程證」的內地居民持前往港澳通行證等，獲外交豁免的領事及遊客則不受影響。

綜合港媒報導，香港機場所有類別旅客的人數4月均大幅上漲，當中香港居民增長特別顯著，而來往東南亞 、中國內地、日本的旅客量錄得最明顯升幅。

全球經濟前景不明朗持續對貨運量造成影響。4月整體貨運量減少，其中進口貨運量較去年同期跌24%。月內，來往東南亞、台灣地區的貨運量跌幅最顯著。

今年首4個月，香港機場處理旅客量1010萬人次，飛機起降量同比增加83. 1%至7.42萬架次，貨運量則跌6.7%至130萬公噸。

過去12個月，機場客運量同比增加超過9倍，至1540萬人次；飛機起降量升19.3%，至17.24萬架次；貨運量則跌16.4%，至410萬公噸。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，隨着旅遊復常，香港國際機場的客運量及飛機起降量正逐漸恢復。4月，機場每天平均處理超過10萬旅客人次、飛機起降量逾700架次，分別為疫情前水平的50%及60%。

另曾因捲入基因編輯工程爭議而被判囚的內地科學家賀建奎，今年初透過「高端人才通行證計畫」批核申請來港惹議。事件揭發後，當局即進行內部檢討，先針對人才輸入計畫擴展安排，而後認為需要公平對待所有行業，避免形成對某些行業的歧視，亦可防止有案底者入境工作或交流人才作進一步的擴展。

有消息稱，新安排下所有已獲簽證在港、其後獲得續簽人士將不受影響，一旦離港再申請則須作申報，同時當局這次也將安排延展至「單程證」來港家庭團聚人士。消息人士強調，做法只為一視同仁，將入境安排統一，而旅遊及領事不受影響。