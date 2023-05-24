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非法捕獵嚴重 港3種淡水龜瀕絕 恐3至5年內消失

香港新聞組／香港24日電
極度瀕危的大頭龜。（取材自維基百科）
極度瀕危的大頭龜。（取材自維基百科）

昨日是世界龜鱉日，嶺大科學教研組調查發現，香港3種野生淡水龜金錢龜、大頭龜及眼斑水龜，均瀕臨絕跡，其中金錢龜被捕捉情況最嚴重。團隊在長達15年的研究中從沒有發現過幼龜，認為很可能已被「功能性滅絕」。團隊指出，若目前盜獵情況持續，除了會導致淡水龜族群將在3至5年內消失，更會影響淡水生態系統。

綜合大公報及明報報導，嶺大科學教研組表示，香港是數種全球受威脅淡水龜物種的最後重要據點，包括兩種極危物種金錢龜和大頭龜，以及瀕危物種眼斑水龜。不過，團隊過去15年在香港約100個地點，包括郊野公園、河流溪澗等野生淡水龜出沒的生境，進行分布調查和族群監測，發現近九成的研究地點，大頭龜和眼斑水龜的野生種群已消失，或因成體少於兩隻而不具繁殖能力，只剩零星殘存種群。

嶺大科學教研組助理教授宋亦希表示，團隊的紅外線相機在所有有健康龜族群的地點均拍到捕獵者行蹤，調查發現一半以上的殘存種群在過去五年，龜的數量嚴重下降。他指出，以往一年內，由紅外線相機監測到的非法捕獵約有10宗，但今年2月中至3月中，有偷獵團隊在3個星期內出現六、七次。

宋亦希估計，現時香港野外的成年大頭龜只剩數百隻，而成年眼斑水龜和金錢龜則不足一百隻。鑒於牠們的繁殖率低且需長時間達至性成熟，淡水龜在捕獵後難以恢復。如果目前的捕獵活動持續，香港的淡水龜種群可能會在三至五年內滅絕。

宋亦希指，「夜間的郊野公園是偷獵天堂」，建議成立反偷獵執法小組，定期及有針對性地夜間巡邏各個郊野公園和淡水龜出沒的地點。

漁護署表示，正計畫與本地有關專家合作，更新及制定全面的本地淡水龜物種行動計畫，以確定潛在威脅並制定有效策略，保育本地淡水龜及其棲息地。該署又稱，截至今年3月於郊野公園內檢獲4個狩獵器具，當中只有一個是捕龜器。

有分析指，野生淡水龜遭非法捕獵，原因包括大眾生活習慣和喜好轉變，養寵物龜成為熱潮。有人認為「愈珍稀愈有價值」，於是金錢龜、大頭龜和眼斑水龜等珍稀的淡水龜成為受歡迎的寵物，加上人們相信其具藥用價值，因此有價有市，導致長年以來成為非法商人的捕獵目標，瀕臨絕跡。

嶺南大學一項調查發現，香港三種野生淡水龜瀕臨絕跡。（取材自香港電台）
嶺南大學一項調查發現，香港三種野生淡水龜瀕臨絕跡。（取材自香港電台）

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