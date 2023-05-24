我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

「少數人歪曲器官捐贈」李家超譴責促查

香港新聞組／香港24日電
李家超表示，反對任何嘗試破壞器官捐贈這個理念，嚴重譴責嘗試破壞捐贈器官拯救生命計畫的行為。（中新社資料照片）
李家超表示，反對任何嘗試破壞器官捐贈這個理念，嚴重譴責嘗試破壞捐贈器官拯救生命計畫的行為。（中新社資料照片）

特區政府前日表示，留意到近日互聯網上有少數人歪曲器官捐贈的「利他」奉獻精神，宣揚登記器官捐贈者應審視受惠者身分，甚至呼籲他人取消器官捐贈登記。特區行政長官李家超昨日表示，反對任何嘗試破壞器官捐贈這個理念，嚴重譴責嘗試破壞捐贈器官拯救生命計畫的行為，「這簡直是令我們覺得恥辱的行為。」他透露，已要求警方調查這些個案有否違規、有否涉及違法的行為。

專家也澄清，內地與香港器官移植輪候名冊的病人資料均屬獨立運作，不會互傳輪候病人的資料，並以「本地優先」，只有當器官在本地未能成功配對受贈者，才考慮與境外互助機構配對。

文匯報報導，有民眾近日藉香港與內地探討建立恒常器官移植互助機制，造謠稱「全民被自動納入器官捐贈名冊」，煽動網民不論之前有否登記器官捐贈，一律要申請取消捐贈，否則「器官會捐到內地」云云。

李家超昨日被問及有關問題時表示，非常反對任何嘗試破壞器官捐贈這個如此崇高的理念，留意到有關取消器官捐贈的不尋常數字，超過一半涉及根本沒有登記器官捐贈而取消，亦有很多涉及重複取消。

李家超指出，如果一個人沒有登記而又被取消，這是非常可疑的、破壞整個器官捐贈系統的行徑。他嚴重譴責嘗試破壞這個如此崇高的捐贈器官拯救生命計畫的行為，並強調任何破壞系統者，都應該受到嚴厲譴責，「這簡直是令香港覺得恥辱的行為。」他已要求警方調查這些個案有否違規、涉及違法的行為。

另據香港仔報導，瑪麗醫院肝臟移植中心教授陳智仁陳智仁指出，醫管局現時設有器官捐贈名冊及移植系統，當有人腦幹死亡而其家屬願意捐出遺體器官時，會由中央電腦系統按相容性、受贈者的病情、風險及輪候時間去分配，並設委員會監管，內地的體系與香港大致相同。

他強調，正考慮設立的互助機制屬第二層器官捐贈，只有在其中一方未能分配至適合受贈者時，才會與境外機構研究能否配對。他指現時內地每年約有1,100宗未能成功配對的心、肺、肝或腎臟捐贈器官個案，「當設立機制後，內地未能成功配對時會通知香港一方，再由港方的器官移植專家衡量器官缺血時間及質素等是否適合，再進行配對，純屬醫學臨床決定。」

推動器官捐贈逾30年的李錦滔強調，香港器官捐贈有很大自主性，醫護界樂見市民有意捐贈器官，但如市民經過考慮後想退出捐贈亦沒問題，醫護人員亦會尊重。

香港 醫學

上一則

中國男子登珠峰失溫至幻？距山頂僅100米 死前曾扔掉氧氣罐

下一則

香港機場1-4月客運量破千萬人次 按年升26倍

延伸閱讀

香港「尊子漫畫」遭下架 李家超：政府不推薦不良書籍

香港「尊子漫畫」遭下架 李家超：政府不推薦不良書籍
李家超：港人如在內地被捕 將有通報機制

李家超：港人如在內地被捕 將有通報機制
港律政司長：新區會不能行使政治權力

港律政司長：新區會不能行使政治權力
香港前職工盟 取消五一遊行

香港前職工盟 取消五一遊行

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險