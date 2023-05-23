專家：港新冠料已見頂 「小波浪」非大爆發

香港示意圖。(圖：shutterstock)

近日香港 新冠病毒感染個案顯著增加，港府醫務衞生局局長盧寵茂早前更估計每日有逾1萬宗感染個案。

文匯報報導，港府專家顧問劉宇隆教授昨日指出，近期新冠確診呈報個案每日有480多宗至500宗，已較之前減少，相信感染數字已見頂，今次只是「小波浪」而已，非社區大爆發，巿民不用過分擔心。對於近期多間學校爆發上呼吸道感染，他反而認為情況異於尋常，提醒幼童盡快接種流感疫苗 。

香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨日指出，近日新冠確診宗數已較5月10日至13日期間的每日超過500宗為少；汙水監測數字亦反映確診宗數在5月初見頂。他認為今次疫情 只是「小波浪」，並非社區大爆發，「現在全世界在經歷小波幅，不是大的社區爆發。」

他說，「去年（第五波疫情）的事情不會再發生，整個社會已分擔很多醫療工作，很多個案在社區裏，有些自己解決，連醫生也不看，有些自己感染了都不知道，我覺得復常是心態及社會認知問題，不要每次數字上升就像驚弓之鳥一樣。」

他表示，近日公立醫院的病床壓力上升，現時因新冠感染住院個案近3000宗，較最高峰時約1萬宗為少，而且重症個案不多，不超過一成，大約是7%。