港電鋸謀殺案 疑繼子殺後母逃海外 家庭積怨埋殺機

香港示意圖。(圖：shutterstock)

54歲包租婆劉紅莉20日晚在元朗錦壆路散步期間，遭電鋸及亂刀狂斬致死。警方調查後有突破性進展，已鎖定一名男疑犯身分，但他行兇後已逃離香港 ，警方正追查其最終落腳的國家或地區，將根據現有法例包括司法互助協議和移交逃犯協議，將疑兇緝捕歸案。

綜合港媒報導，在逃疑兇為女死者的繼子，兩人疑因家庭問題有多年的積怨，因而埋下殺機，疑兇亦早有預謀買好機票，行兇後離港潛逃。死者72歲丈夫「球叔」被記者詢問是否認識疑兇時拒絕回應。警方現正循多方面調查，包括是否有人協助或教唆疑兇犯案、協助離開現場或香港。

消息指，41歲梁姓在逃疑兇，人稱「阿雄」，從事裝修地盤類工作，已婚，育有子女，居於元朗一公屋單位。父親球叔與疑兇的親生母親育有兩子兩女，惟30年多前父親再婚，娶了來自內地的劉紅莉，並再生下一子一女。近年，「球叔」的子女均已長大成人搬離獨自生活。剩下「球叔」與劉紅莉和一名女傭同住文苑村一村屋，靠出租貨倉及劏房維生，生活無憂，但非大富大貴。

但在過去多年來，「阿雄」卻與後母劉紅莉儼如「水溝油」出現諸多糾紛，不時發生激烈爭拗，兩人因而產生積怨，不排除有人因積壓多年的糾紛和怨恨無法解決，終向劉動殺機。消息指，警方調查相信疑犯早有預謀犯案，除在平日工作的工具中挑選凶器外，又買好機票，在劉晚上外出散步的途中伏擊，殺人後即離港潛逃。

另外，昨日早上約10時，死者的丈夫「球叔」與親友一行5人，在探員陪同下到大圍富山殮房認屍，停留約1小時後離開，期間各人一臉神傷不發一言。