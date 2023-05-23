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港公屋富戶政策擬收緊 改每2年審查 拒申報即趕走

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港房屋委員會本月初與轄下的資助房屋小組早舉行集思會，商討收緊公屋富戶政策。房委會資助房屋小組將於24日開會，商討修訂範圍。

香港01報導，房委會擬從三大方向打擊濫用公屋，包括將現時入住10年後才須做資產審查，大幅「加辣」至每隔兩年申報居住狀況，尤其是要了解是否擁有物業等，同時租戶亦要授權房委會查核其資產狀況，但強調申報的狀況不涉及「錢銀」。

消息指，房委會亦擬勒令公屋租戶購買物業後，須於一個月內當局申報資產狀況，若租戶無按照規定申請，將會被視作提供虛假資格，屬於刑事罪行。

據了解，若申請人因虛假陳述而被取消公屋申請資格，或因違反租約／被扣分滿分而被「叮走」，被禁止申請公屋的年期由兩年「加辣」至5年。

消息人士透露，當局建議打擊濫用公屋情況，主要從幾個方向收緊富戶政策，包括租戶在首10年內不用申報資產，大幅收緊至每隔兩年申報，包括是否仍居於獲編配單位、有否遵守租約條款，即是否擁有物業等，但並不需申報資產。租戶亦要授權房委會，可透過港府部門或私營機構查核資料，若租戶拒絕申報將會被終止租約。

另一個方向則是富戶暫准證的情況，現時房委會會向「超級富戶」發出遷出通知書，但可酌情批出「定期暫准居住證」，讓相關富戶繼續暫住最長12個月，惟房委會數據顯示，約一半人會在此期間轉移資產，以再次符合公屋租戶資格。

消息人士指，房委會擬大幅收緊暫准居住證，由一年至僅4個月，隨後亦不會再做重新評估，「若有特殊需要就去上訴委員會上訴，」避免再出現轉移資產規避的情況。

公屋富戶政策有五種情況下可豁免：1.所有成員均年滿60歲或以上。2.所有成員均領取綜合社會保障援助金。3.所有成員均合資格申領／正在領取社會福利署發放的傷殘津貼。4.所有成員是由上述1、2及／或3類以不同組合組成。5.持合租租約共住一單位。

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