器官捐內地？港器捐取消暴增 傳捐血成網煽下個目標

香港醫務衛生局發言人指出，取消器官捐贈登記半年5785宗，半數根本未曾登記，醫衛局指不尋常。（取材自中央器官捐贈登記名冊官網）

經歷抗爭及新冠疫情 洗禮，香港 踏上復常路，但「軟對抗」惡勢力仍蠢蠢欲動，反中亂港分子近日藉香港與內地探討建立恆常器官移植互助機制，造謠稱「全民被自動納入器官捐贈名冊」，煽動網民不論之前有無登記器官捐贈，一律要申請取消捐贈，否則「器官會捐到內地」云云。據傳血庫將成下個目標，有人煽動網民停止捐血。

綜合港媒報導，港府正研究與內地建立恆常器官移植互助機制，醫衛局昨稱近期器官捐贈取消登記數字不尋常，過去5個月共有5785個取消申請，2月無效取消登記比率達74%，當中逾半屬從未登記卻申請退出或重複取消的無效申請，餘下2880個取消登記有效申請，較去年總數多約1.7倍，當局認為「背後原因多樣」。

記者發現有以「媒體」自詡的組織於3月初發動造謠攻勢，在網上不斷發帖，鼓動市民取消器官捐贈登記，近月組織更加大力度造謠。

港府呼籲市民繼續支持器官捐贈挽救生命的大愛行為，不要為少數別有用心的人挑動而破壞香港多年建立、得來不易的器官捐贈氛圍。

但同期亦有5091個新增登記，名冊數字仍錄得正增長，港府認為反映市民支持器官捐贈。有議員和病人組織認為，不排除有人因移民 、誤解器官捐贈制度等原因而退出，建議港府了解真正原因，對症下藥解決問題和制訂針對宣傳。

港府提到，近日網上有少數人歪曲器官捐贈的利他奉獻精神，宣揚登記器官捐贈者應審視受惠者身分，甚至呼籲他人取消登記，完全違背器官捐贈精神，醫衛局表示遺憾，又批評個別人肆意貶損內地與香港建立恆常器官移植互助機制的積極意義，蔑視兩地同胞血濃於水及過往各種無私捐獻互助，以至內地捐贈器官挽救香港病人生命案例的事實。