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反送中被捕150人不起訴 港警低調通知

香港新聞組／香港23日電
反送中運動中約6000人被捕但未被檢控，其中約150名被捕者於2月至5月陸續被通知不起訴及結案。（Getty Images）
反送中運動中約6000人被捕但未被檢控，其中約150名被捕者於2月至5月陸續被通知不起訴及結案。（Getty Images）

2019年香港爆發「反送中」運動迄今3年多，約6000多人被捕而未被檢控。港媒引述立法會議員表示，約150名被捕者接獲警方通知不作起訴及結案，他們主要涉及非法集結、公眾地方行為不檢等罪行。消息指出，警方希望低調處理有關不檢控的決定，因此未高調宣布，只陸續通知個別相關人士。

香港01昨報導，香港警務處處長蕭澤頤今年1月曾表示，警方會爭取在2月內公布如何處理反送中運動中約6000名被捕但未被檢控人士，當中約900名是涉及包圍理工大學案件的被捕者，並將清楚交代警方會「檢控」、「繼續調查」，還是「銷案」。

不過，後來有消息指出，由於涉及人數眾多，而情況較為複雜，警方需更長時間處理，期望3月可完成所有跟進工作，並公布調查結果。但迄今未公布。

據香港立法會議員張欣宇表示，約150名被捕者於2月至5月期間陸續收到警方透過電郵、口頭及致電通知不作起訴及結案，但部分當事人是自行詢問警方，才獲悉不作起訴。

此外，立法會「司法及法律事務委員會」22日召開會議討論修訂《刑事訴訟程序條例》。律政司司長林定國表示，在現行法例下，涉及國安法的無陪審團案件，如裁判法庭因「法律上錯誤」而出現無罪裁決，控方無權提出上訴，或會造成司法不公，認為有必要允許控方有上訴權利，會上多名議員發言支持修例。

不過香港大律師公會杜淦堃關注，上訴階段的保釋門檻高，或對被告人造成不公。

港府建議修訂《刑事訴訟程序條例》，在審理涉及《香港國安法》的案件時，控方可以就無罪裁決或命令提出上訴。港府提出，控方上訴的情況「僅限於法律事宜」，與發還重審並不一樣，指上訴法院基於「法律上的錯誤」或超越司法管轄權等理由而進行覆核。如控方認為發生上述情況，可在原訟庭作出無罪裁決後14天內提出上訴。

林定國指，現行法例下涉及國安的案件，如裁判庭的無罪裁決出現法律上錯誤，但控方無權提出上訴是「異常情況」，直言：「將有罪的人判無罪釋放，會造成司法不公」，引起嚴重後果，有必要允許控方有上訴權利。

香港 反送中 刑事訴訟

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