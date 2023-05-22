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遭電鋸殺害毀容 港包租婆倒臥街頭血泊

香港新聞組／香港22日電
死者身上多處受傷，包括頸部有明顯創傷 ，腹部腫脹及有數處傷痕，臉容嚴重毀爛，身旁有數顆牙。（視頻截圖）
死者身上多處受傷，包括頸部有明顯創傷 ，腹部腫脹及有數處傷痕，臉容嚴重毀爛，身旁有數顆牙。（視頻截圖）

香港元朗20日發生謀殺案，一名54歲女子陳屍路邊，身上有多處刀傷，臉部遭嚴重毀容。警方到場之後，在陳屍處附近的草叢發現一把有大量血跡的電鋸及一把30公分長的刀及一對手套，疑似與案件有關。

調查人員於現場附近草叢發現染血電鋸及利刀。（視頻截圖）
調查人員於現場附近草叢發現染血電鋸及利刀。（視頻截圖）

綜合港媒報導，劉姓女死者與丈夫「球叔」為包租公婆，出租貨倉、劏房等，兩人結婚數十載，有兒有女，衣食無憂，生活美滿。

警方通宵封鎖現場蒐證，經初步檢查劉姓死者身上多處受傷，包括頸部有明顯創傷，腹部腫脹及有數處傷痕，臉容嚴重毁爛，身旁有數顆牙及一部電話。

人員調查其間，女死者身邊的一部手機突然響起，調查人員接聽表示：「你姊姊現在出了事，不要再打姊姊的電話了，有特別就跟我們說了。」

探員昨午到死者於文苑村寓所調查，姓梁丈夫其後登上警方車輛離開。梁接受傳媒訪問時稱，前晚妻子因「煲劇」遲出門，兩人「前後腳」外出散步，對妻子遇害感痛苦。

夫妻倆居於距離伏屍現場約300米的文苑村，梁昨日向傳媒表示，每晚飯後會與妻子到河邊散步一小時，惟前晚妻子因看電視劇，兩人沒有一起出門，「這樣就出事了，（以往）兩個人一起都沒事」。他哽咽稱一家關係和諧，子女成材，警方事發當晚已曾聯絡他。昨午近4時，元朗警區重案組探員於夫婦寓所調查，梁其後登上警方車輛離開。

租客馮先生表示，夫婦打理附近村屋、貨倉，交租時主要與死者來往，平日如稍遲交租不會催促，「遲兩三天都無所謂」。他於事發當日早上約9時曾與夫婦二人見面，因有其他租客反映其物品阻路需處理，「都好客氣同你講，不會大小聲」，昨早才得悉她遇害。

馮形容梁先生「好好人」，兩人表現恩愛，「成日見他們同進同出」，子女並非同住，但不時回家吃飯。馮又稱死者「表面上隨和」，但「她的性格遲早會跟人有問題」，惟不願多談他人私隱。

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