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甩港獨標籤？ 香港導演曾國祥將登華表獎頒獎禮

香港新聞組／香港22日電
香港導演曾國祥受邀出席華表獎頒獎典禮。（取材自微博）
香港導演曾國祥受邀出席華表獎頒獎典禮。（取材自微博）

中共中央宣傳部、國家廣播電視總局、國家電影局聯合舉辦的華表獎，23日將在北京舉行頒獎禮，被內地網民熱議的是2014年曾挺「佔中」，被質疑政治傾向是否「偏港獨」的香港導演曾國祥也在官宣出席名單中。

港媒報導，才華洋溢的導演曾國祥是曾志偉的兒子，作品「七月與安生」、「少年的你」佳評如潮，也把周冬雨送上影后寶座 。但曾國祥本是內地綜藝「我就是演員」第三季裡的導師之一，後傳出他因為廣電審查沒過關被剪光，有網友質疑是因為他曾和女友一起挺港佔中行動是「港獨」。曾國祥宣布退出節目後，仍有大批內地網友嗆他，他趕緊發文澄清，是受到疫情影響，才決定退出。

華表獎是中國電影三大獎之一，雖然頒發獎項的含金量不高，遠不如金馬獎，也不如中國偏學術跟業界認同的金雞獎，但由於它是由中共中央宣傳部、中國國家廣播電視總局、中國國家電影局聯合舉辦的活動，邀請名單因此備受網民關注。

華表獎的出席名單曾被網民搞笑稱「中國電影圈能呼吸的都得去」，昨天官宣出席名單出爐，包括章子怡、周迅、吳京、劉德華、謝霆鋒等洋洋灑灑逾300位藝人。

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