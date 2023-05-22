圖書下架 劉兆佳：做法或過嚴 籲港府重新審視

全國港澳研究會顧問劉兆佳接受節目訪問，呼籲港府重新審視下架書籍，又認為日後如非必要，部門應盡可能以較寬鬆手法處理類似事件。（取材自香港電台）

香港 公共圖書館 近日將大批由政治學者或泛民主派人士撰寫的書籍下架，部分書籍與政治無關。全國港澳研究會顧問劉兆佳昨天說，如此做法「可能過嚴」，呼籲港府重新審視下架書籍，又認為日後如非必要，部門應盡可能以較寬鬆手法處理類似事件。

公共圖書館近日下架部分政治學者和民主派人士的書籍，包括已故香港民主黨 元老司徒華、資深媒體人區家麟、前立法會議員吳靄儀、國際關係專家沈旭暉的書籍，都已經不能在公共圖書館網站找到。

部分被圖書館下架的書籍並非涉及政治題材。圖書館的做法在香港引起很大迴響，被質疑做法過嚴兼欠缺審查標準。

綜合NOW新聞台及香港01報導，劉兆佳受訪時直言：「當然圖書館是否做得過了火（過嚴），如有殺錯、無放過，我不敢肯定一定沒有。」

劉兆佳表示，希望當局可將下架的書籍重新梳理是否必須下架，「如果有不少人認為是過度嚴格，的確會有問題。」他認為，日後如非必要，港府各部門應盡可能以「較寬鬆」手法處理類似事件。

此外，行政長官答問會18日首次以互動形式進行，劉兆佳認為相比起監督功能，港府更期望議會作為治理夥伴：「如果行政機關和立法機關在一些重大問題上，或重大發展路向上達成共識，對於克服利益團體的反對是有幫助」，他又指，若反對不太合理時，中央或會出手協助港府排除障礙。