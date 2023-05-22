圖書下架 劉兆佳：做法或過嚴 籲港府重新審視
香港公共圖書館近日將大批由政治學者或泛民主派人士撰寫的書籍下架，部分書籍與政治無關。全國港澳研究會顧問劉兆佳昨天說，如此做法「可能過嚴」，呼籲港府重新審視下架書籍，又認為日後如非必要，部門應盡可能以較寬鬆手法處理類似事件。
公共圖書館近日下架部分政治學者和民主派人士的書籍，包括已故香港民主黨元老司徒華、資深媒體人區家麟、前立法會議員吳靄儀、國際關係專家沈旭暉的書籍，都已經不能在公共圖書館網站找到。
部分被圖書館下架的書籍並非涉及政治題材。圖書館的做法在香港引起很大迴響，被質疑做法過嚴兼欠缺審查標準。
綜合NOW新聞台及香港01報導，劉兆佳受訪時直言：「當然圖書館是否做得過了火（過嚴），如有殺錯、無放過，我不敢肯定一定沒有。」
劉兆佳表示，希望當局可將下架的書籍重新梳理是否必須下架，「如果有不少人認為是過度嚴格，的確會有問題。」他認為，日後如非必要，港府各部門應盡可能以「較寬鬆」手法處理類似事件。
此外，行政長官答問會18日首次以互動形式進行，劉兆佳認為相比起監督功能，港府更期望議會作為治理夥伴：「如果行政機關和立法機關在一些重大問題上，或重大發展路向上達成共識，對於克服利益團體的反對是有幫助」，他又指，若反對不太合理時，中央或會出手協助港府排除障礙。
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