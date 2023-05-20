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黄渤、倪妮赴香港拍片遇升降台倒塌 地上血跡斑斑

香港新聞組／香港21日電
影帝黃渤(左)與女星倪妮(右)赴港拍片遇到升降台倒塌意外。(取材自微博)
影帝黃渤(左)與女星倪妮(右)赴港拍片遇到升降台倒塌意外。(取材自微博)

英皇投資、影帝黃渤與女星倪妮主演的電影「一個男人和一個女人」（暫名），昨天在香港九龍城拍攝時驚傳意外，一輛升降台車向後翻倒，伸至約4層樓高的升降台墜下，擊中後方另一輛吊臂車，釀至少8人受傷，不過黃渤、倪妮兩人並不在傷者名單中。

綜合明報、香港01報導，電影劇組昨在九龍城街道上拍戲，幾名工作人員在升降台上，準備從半空中打光，但升降台突然下墜，多名人員摔落；事發後消防和救護人員到場救援，至少有8人受傷，包括2名攝影師及6名助理，最嚴重有一人骨折和一人昏迷，地上血跡斑斑，昏迷傷者分送伊利沙伯醫院及廣華醫院急救後已甦醒。

出事的升降台車向後翻倒，車身仰起，四輪凌空，露出車底，伸至4層樓高的吊臂連升降台...
出事的升降台車向後翻倒，車身仰起，四輪凌空，露出車底，伸至4層樓高的吊臂連升降台塌下，升降台擊中後方另一輛吊臂車，升降台上共8名拍攝人員受傷。(取材自臉書)

附近食肆負責人黃小姐說，最近10日沙浦道兩邊行車線因搭建拍攝場景陸續封閉，有人搬來大量器材，晚上亦有保安員看守。她說事發時有3至4名工作人員突然衝入店內取走樽裝水及紙巾，她追出，見兩名傷者頭及手流血。她說初時以為拍戲，後來才意識到真的發生意外。

現場可見，出事的升降台倒塌向後翻，撞向後方一輛吊起反光板的吊臂車，連帶車身亦向後翻車頭朝天。消防搜救專隊接報後緊急到場，以柱狀儀器固定車身。

出事的升降台車向後翻倒，車身仰起，四輪凌空，露出車底，伸至4層樓高的吊臂連升降台...
出事的升降台車向後翻倒，車身仰起，四輪凌空，露出車底，伸至4層樓高的吊臂連升降台塌下，升降台擊中後方另一輛吊臂車，升降台上共8名拍攝人員受傷。(取材自臉書)

結構工程師倪學仁說，今次事件很可能涉及升降台操作不當，因操作員通常會將升降台置於車身前方，避免重心離車輪太遠，若必須將升降台置於車身後方，駕駛室內亦會有相關指引卡，提醒操作員留意升降台與車身距離，若距離遠，就要減輕升降台負重。他說，升降台上的人要接受訓練，亦須戴安全帶，以兩條獨立救生繩連接身體及升降台圍欄。

高空工作台車協會主席廖先生稱，涉事升降台承重最多1公噸，一般只載兩人，8個人體重雖未超上限，但若他們在台上走動甚至跳動，又或集中站在一邊，有可能導致翻倒。

英皇電影和電影製作公司七印象文化都發聲，將全力協助傷者，也指出在電影開拍前有為劇組人員購買保險，祝願傷者早日康復。

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