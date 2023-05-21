港醫護缺人 向全球徵短期幫手 6月推「人才匯聚計畫」

繼早前赴英搶醫生，醫管局擬6月推「環球醫療人才匯聚計畫」，以量身訂做專科培訓吸引全球醫療專才來港「短期幫手」。(中通社資料照片)

香港 醫護人手不足，繼早前赴英國 搶醫生後，醫管局擬下月推「環球醫療人才匯聚計畫」，量身訂做專科培訓吸引全球專科醫師來港「短期幫手」，包括大灣區 以外的內地城市如北京、上海等，來港服務一至兩年。

綜合明報、香港01報導，截至今年1月底的過去12個月，醫管局全職醫生流失率7.2%，醫管局主席范鴻齡稱，局方提供升遷機會、置業貸款等措施挽留人手後 ，以去年3月至今年4月計，流失率微跌至6.9%，護士流失率則維持10.9%。

報導指出，醫管局將從3方面增人手，一是從海外招聘加入醫管局長期服務，早前到英國招聘已發出139份有條件聘書，當中32名已簽約，冀第三季有8至10人來港，亦會到澳洲及其他英聯邦地區國家招聘。他說「不會等」， 「搶得一個得一個」，且下月再推「環球醫療人才匯聚計畫」。

報導稱，醫管局早前推行大灣區醫療人才交流計畫，首批醫護早前已來港。范鴻齡表示，與內地醫護融合得十分好，認為計畫成功，未來會恆常化及擴展相關計畫。他補充，醫生流失率雖有下跌，但承認流失的都是有經驗的醫護，希望在推行上述計畫後可以提高服務水平。

被問到計畫預料可吸納多少人手，范鴻齡指現時仍言之過早，認為計畫有助專才培訓後回國或地區時提高專業地位，在港期間又可減輕醫管局員工工作量，是「雙贏」局面。

醫管局港島東聯網前總監陸志聰認為，如短期醫護的人手比例太多，如食肆大部分員工屬「炒散」，憂影響公院服務質素及欠持續，計畫非長遠良方。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌歡迎有關計畫，但憂前線缺人下要同時培訓本地及海外醫生會有困難，或分薄照顧病人的時間。

香港護士協會主席謝健強認為，計畫如成功推行可助減輕前線工作量，惟現時應徵醫管局海外招聘的人很少，相信如搶人才須供更多合乎他們發展要素。彭鴻昌慨嘆人手不足下以培訓換人力提供服務是「沒辦法之中的辦法」，惟盼局方不要「嘥力」，盡量吸引人才留港。