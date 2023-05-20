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6•19起人民幣可直接買賣港股 新機制改變港股市場定位

香港新聞組／香港20日電
籌備超過半年，人民幣直接買賣港股將於6月19日正式推出。圖為中環交易廣場。 (中通社資料照片)
籌備超過半年，人民幣直接買賣港股將於6月19日正式推出。圖為中環交易廣場。 (中通社資料照片)

香港交易所昨天公布，籌備超過半年，將在證券市場推出「港幣─人民幣雙櫃台模式」交易，6月19日人民幣可直接買賣港股。

中央社報導，港交所表示，在雙櫃台模式之下，投資者可以互換同一個發行人發行的港幣櫃台證券及人民幣櫃台證券；兩個櫃台下的證券屬於同一類別證券，因此兩個櫃台的證券可以在不改變實質擁有權的情況下相互轉換。

大致而言，在港交所上市、且獲批准以雙櫃台交易的港股，可以港幣或人民幣交易，股票能夠在兩個櫃檯之間自由劃轉。

也就是說，投資者可以在港幣櫃台以港幣買入某股票，然後轉到人民幣櫃台賣出，從而得到人民幣。反過來，以人民幣買入股票，可以轉櫃賣出得到港幣。

香港交易所行政總裁歐冠昇說，雙櫃台模式的推出是香港資本市場發展的重要里程碑，不僅將為發行人和投資者提供更多交易選擇，也將豐富人民幣產品的生態圈，鞏固香港作為全球最大離岸人民幣中心的地位，進一步推動人民幣國際化。

財經事務及庫務局許正宇認為，在港推廣人民幣股票的發行及交易，助力人民幣國際化發展，滿足全球投資者對配置人民幣資產的需求。同時，雙櫃台莊家機制有助提高港股人民幣櫃台的價格效益和流通量，並為未來在港股通下納入人民幣股票交易櫃台提供基礎。

此前有分析指出，這個機制將徹底改變港股的市場定位，港股除了集資及股權交易，也將成為人民幣和港幣自由兌換的工具。

據報導，至今最少有23家公司申請增設人民幣櫃台交易，包括騰訊、阿里巴巴、美團、比亞迪、港交所、中銀香港、友邦保險、恒生銀行等。

證券 香港 股票

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