香港人手荒 外航復飛泡湯 多付地勤4倍價錢也沒法

香港航空業踏上復常之路，但人手荒成為最大的絆腳石。。圖為香港機場停機坪上的國泰航空客機。（中新社資料照片）

港府早前擴大「人才清單」至涵蓋九大行業、51項專業工種，惟航空業未上榜。有航空業界人士表示，自年初開始，香港 對內地及海外打開旅遊大門，但人手荒成最大絆腳石，最少四、五間中小型航空公司有意復飛香港，卻因為機場 服務公司嚴重缺人，航空公司最終要轉到內地機場上落客，削弱香港國際航空樞紐的地位。

文匯報報導，香港醫生人手也短缺，醫管局繼4月初到英國倫敦舉行招聘日後，19日晚宣布將於6月3日在澳洲雪梨舉行招聘。

香港作為國際航空樞紐，疫情 前有120家航空公司提供220個航點，哪怕是冷門的目的地，香港都有直航或接駁航線，惟今年香港航空業復常後，航點仍較疫情前減少三成，一些在疫情期間停飛香港的冷門航空公司欲復飛卻阻礙重重。埃及航空公司港區總代理葉慶寧日前點出復飛「痛點」，「香港機場服務公司好缺人，已嚴重到即使有航空公司願意多給三、四倍價錢，都沒辦法。」

他解釋，全港只有五間機場服務公司，其中兩間承接大型航空公司，再無餘力接更多航空公司的生意，中小型航空公司遂爭相向其餘三間服務公司招手，但不少公司失望而回：「他們不是有生意不做，但確實無人手，有些公司空缺率高達三、四成。」

香港航空公司服務商協會主席劉敏儀表示，目前約有5.3萬名員工在香港機場工作，比疫情前近7.8萬名員工已出現2.5萬缺口，「預計明年三跑系統完全啟用時，機場估計需額外聘請7萬人，舊數未清新數又來，兩條數加埋一共要填補近10萬個職位空缺。」她促請港府在保證本地就業的前提下，優化航空業輸入外來人才的制度，以緩解行業的勞工短缺問題。

另據香港經濟日報報導，醫管局19日在社交平台公布，下月3日拉隊到雪梨舉辦醫生招聘日，向當地醫生講解透過有限度註冊、特別註冊等途徑回港執業，以及在香港專科培訓機會，歡迎所有澳洲醫生及醫科生參加。

醫管局在宣傳海報指出工作特點，稱相關工作穩定及薪酬吸引，年薪可達16.2萬至38.8萬澳元，相當於近84.4萬至202.1萬港元（約10.8萬至25.8萬美元）；香港採用簡單低稅制，薪俸稅的標準稅率為15%；福利優厚，每年享有25天有薪年假。