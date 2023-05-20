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香港59歲知名造型師張學潤 傳財困燒炭亡

香港新聞組／香港20日電
香港知名造型師張學潤傳出18日離世，與他熟識30年的肥媽（右）悲痛證實死訊。（取材自臉書）
香港知名造型師張學潤傳出18日離世，與他熟識30年的肥媽（右）悲痛證實死訊。（取材自臉書）

曾任陳慧嫻、郭富城、陳小春等人形象顧問的香港知名造型師張學潤（Nel Nel）傳出18日離世，享年59歲，外界指是受財困影響因而燒炭。Nel Nel的胞弟得知噩耗後，更是痛哭欲絕，好友女星肥媽（Maria Cordero）悲痛證實死訊，並說明是女星羅霖第一個發現他離世，消息曝光震撼香港娛樂圈，紛紛湧入他的社群專頁哀悼。

綜合媒體報導，張學潤18日被發現陳屍在深圳的家中，被同是鄰居的女星羅霖發現。據了解，張學潤離世前一晚，兩人還一起吃飯，當時沒有察覺異樣，隔天張學潤沒有出門工作，羅霖因為聯絡不到他，直覺不對勁，傍晚找消防隊破門而入，發現張學潤陳屍家中。

肥媽透露，自己曾聽聞他早年因為工作頻被「走數」而陷財困，所以才北上開直播賺錢，更坦言自己聽聞Nel Nel是燒炭自殺。她曾表示，一年前見面時她曾邀請對方網上平台合作，後來Nel Nel發覺平台可以賺錢後更開設了抖音平台；她嘆息說：「為什麼財困不找她幫忙而自尋短見？多年來，他有問題時就會找我幫忙。」

Nel Nel在2021年出席活動時，曾透露收入受到疫情影響，但仍為社會出一分力，投資了6位朋友合資推出消毒產品，但因為疫情而令很多工作都延期，自己亦沒有多餘錢添置衣服。

香港知名造型師張學潤（Nel Nel）傳出受財困影響燒炭自殺身亡，享年59歲。（...
香港知名造型師張學潤（Nel Nel）傳出受財困影響燒炭自殺身亡，享年59歲。（取材自臉書）

Nel Nel最後一次露面，是於16日與陸詩韻在社交平台進行直播，陸詩韻難過說：「剛剛有朋友通知我，兩天前一起做直播並沒發覺有異樣，當時都好開心。」

張學潤出生於足球世家，祖父張金海、父親為香港「一代球王」張子岱、大伯張子文及四叔張子慧都是香港足球運動員，在17歲那年跟隨媽媽移民加拿大，並在當地修讀時裝設計。1988年回到香港參加「亞洲太平洋歌唱大賽」入圍8強，隔年認識名模劉娟娟，獲得對方邀請擔任「亞洲小姐競選」形象設計，展開形象設計的事業。

Nel Nel曾在幕前演出，曾客串過不少電影，也曾為有線主持節目。Nel Nel曾為不少歌星例如湯寶如、關淑怡等人擔任形象總監，還擔任陳慧嫻、郭富城等人的形象顧問。

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