香港明報創刊64周年 主席：踐行講真話、為民喉舌

在香港明報刊登已有40年歷史的「尊子漫畫」，自5月14日起停刊。（中央社）

香港 明報高層19日在該報創刊64周年前夕強調，明報會緊守崗位，恪守不偏不倚方針，「踐行著講真話，理性敢言、探求真相，為民喉舌的核心價值。」

明報為世界華文媒體集團旗下刊物，其非執行董事兼主席張聰在明報撰文，指出明報作為一家立足於香港的中國人傳媒機構，現階段面對兩個變局。

第一個是世界之變，是「中國呈現上升勢頭，美國相對優勢減退」；中國發展帶來了轉變，對近世美西方國家主導的國際格局，構成挑戰和衝擊。

面對中國的挑戰，文章表示，「美國選擇圍堵、遏制、打擊中國，意圖透過壓服中國，延續美西方主導世界，而美國作為西方發達國家盟主，得以繼續稱霸世界。」

另一個變局是中美角力之際，美國改變了香港作為「西方屬性」定位，不再視香港完全有別於中國大陸；雖然美國就反修例風暴 對香港所實施制裁未見產生太大衝擊，但是香港作為國際金融中心，須做好必要準備，擁有足夠能力應對突發事態。

文章認為，從國家安全層面看，香港不容許出現危及國家安全的事態，須完成基本法23條立法，堵塞香港被利用為對付國家的空間；香港在擔負國家安全責任的同時，需要體認並做好應有的角色和作用。

但文章同時指出，在中國整體大局中，香港的「獨特地位」十分重要，具有無可取代優勢，雖然美西方國家調整了香港的政治屬性，但是北京 中央仍然認識到，香港保持獨特的地位和優勢，對維持穩定繁榮和國家整體部署是重要的。

文章表示，香港之獨特，有許多面向，如制度、法律、生活方式等，實際上是多元、多樣。「簡言之，在法律規範容許下，不會定於一尊、不會一言堂，而是有得揀（選擇），可以暢所欲言。」

文章指出，香港國安法是新生事物，香港市民習慣了的多元、多樣生活，需要重新審視調適的同時，須警惕避免導致社會失衡，使香港不再「獨特」了。

在香港國安法生效後，外界普遍認為香港媒體的報導空間受到一定限制，而明報日前也停止刊登已有40年歷史、諷刺時弊的「尊子漫畫」。