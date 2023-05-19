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香港首發黃色工作暑熱警告 私人工地懶理

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

昨日氣溫回升，勞工處下午1時50分發出首個黃色工作暑熱警告，提醒雇主及雇員採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。警告歷時兩小時，但不少地盤工人均表示雇主未安排他們休息，要在烈日下繼續工作。

大公報報導，黃竹坑某個即將完工的地盤，昨日下午約3時陽光依然猛烈，熱風撲面而來。地盤內約十多名工人，不少人都穿上長袖工衣或戴上闊邊的遮陽帽防曬，有工人偶爾會到陰涼處休息。在該地盤工作的交通指揮員稱，雇主未向她提及相關暑熱警告休息安排，不過當天氣酷熱時，雇主允許工人根據自身情況，決定是否需要稍作休息。她表示，夏天戶外工作酷熱難頂，當勞工處發出暑熱警告時，希望雇主可以根據指引統一安排休息。

本身是搭棚工人的港九搭棚同敬工會理事長何炳德昨日在地盤開工，他說，上午未發出暑熱警告時，已有3名工友中暑，亦有不少工人表示很難忍受。他指出，「暑熱指數」與氣溫並非對等，當暑熱指數位於32-34時，即「紅色工作暑熱警告」時，氣溫通常已經達到攝氏38至40度，而在地盤工作的工人體感溫度可能高達50度，安全隱患極大。

何炳德說，由於目前的工作暑熱警告只是指引，無法律效力，他所知的地盤基本都沒有跟隨停工休息指引，甚至逾九成雇主沒有提供風扇等降溫設備，部分更未能及時供應足夠飲用水。他希望港府盡快檢視現行規定。

指數 勞工 高溫

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