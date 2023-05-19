香港六四維園 26建制社團辦市集 訂守則確保合法

香港示意圖。(圖：shutterstock)

今年是六四 事件34周年，在疫情、國安法及支聯會解散下，維園自2020年起未舉行六四集會。今年建制社團廣東社團總會與福建社團聯會等共26個省級同鄉社團，將在6月3至5日在維園4個足球 場及草地舉辦慶回歸「家鄉市集活動」，入場費成人5港元（約0.6美元），12歲以下免費入場。

綜合明報、香港 01報導，被問及會否擔心當日活動被「騎劫」或限制入場者衣著顏色，廣東社團總會職員表示，大會將制訂入場守則，並諮詢法律意見，以確保符合香港法律，但說市集「始終都是喜慶活動，是向市民介紹特產」。

今年是廣東社團總會第三年舉辦「家鄉市集活動」，過去兩年分別在10月及12月，於觀塘及屯門舉行。

今年至今未有團體表示會舉辦六四集會。維園硬地足球場今年六四前後分別維修及租予廣東社團總會慈善基金，其中基金由5月30日租用至6月7日，預計各社團在市集會設205個攤位。

據海報及網上宣傳，市集屆時設攤位、表演、打卡熱點等，「展示香港進入由治及興新階段的新氣象」，亦將有香港歌手及內地歌手參與演出。總會職員稱，會方申請時無要求提交人數，並稱正邀請官員出席。

警方回覆查詢稱，未接獲任何團體通知打算6月4日在港島區舉行公眾活動。被問及如何防止當日活動被騎劫、當日會否在維園附近加強巡邏及會否阻止身穿黑衣者進入維園，警方說，會因應公共安全和公共秩序情況適當部署及行動。

康文署回覆查詢時，無正面回應主辦機構申請人數，以及穿黑衣及手持蠟燭等會否被拒入場，僅回覆說已要求租用團體遵守場地使用條件。

此外，冰球香港男子隊2月底在波士尼亞比賽，主辦方賽後播錯國歌，港協暨奧委會（港協）18日決定向冰球協會作出嚴厲的「書面申斥」。冰協晚上發稿開腔回應事件，指再次就失誤致歉，並承諾會從事件中汲取教訓及作出改善，同時感激港協暨奧委會沒因而削減資助。