港失業率回落至3% 創3年半新低 私營機構缺工10萬

港府統計處公布，香港2月至4月失業率跌至3%，較1月至3月下跌0.1個百分點，連跌12個月，創下3年半新低。（中通社）

自通關以來，香港 經濟復常，勞動市場亦持續復甦，不少行業更出現工搵（找）人情況。根據港府統計處18日發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由2023年1月至3月的3.1%，下跌至2023年2月至4月的3%，為三年半以來新低，失業大軍減至逾11.4萬人，比1月至3月少700人。

綜合港媒報導，勞工 及福利局局長孫玉菡相信，隨著本地經濟活動進一步恢復及訪港旅客人數強勁反彈，展望勞工市場在未來數月應會進一步改善。

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝稱：「經濟復甦得及強勁，令整個勞工市場很緊張，但是否加大輸入外勞就解決問題？譬如如何照顧本地工人的就業 情況、薪酬待遇，及整個市場的生態環境？為何(旅客)喜歡來香港，就是因有香港特色，當中包括服務業等各方面，都維持在一個很高的水平。」他指未來數個月有應屆畢業生投入市場，相信可紓緩市場壓力。

勞工處在2023年2月至4月平均每月錄得10萬6577個來自私營機構的空缺，按年上升75.0%，較2023年1月至3月的平均數字上升4.4%。求職人士可使用勞工處的網上平台（如「互動就業服務」網站）獲取這些空缺資訊。

就業不足率則保持不變，維持於1.2%的水平。就業不足人數由4萬6700人下跌至4萬4500人，減少約2200人。與1月至3月比較，2月至4月期間各行業的失業率變動不一，其中樓房裝飾、修葺及保養業，運輸業和貨倉及運輸輔助活動業有較明顯的跌幅，另外與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率維持4.2%不變。

社署昨亦公布，4月份整體領取綜援的個案約20萬宗，較3月下跌704宗，按月跌幅為0.3%，受助總人數約28.4萬人；失業類別個案下跌0.2%，有約1.8萬宗。

此外，大新銀行經濟研究及投資策略部認為，香港全面恢復通關，旅客人數繼續回升，經濟活動亦繼續復常，失業率料繼續回落，但速度或有所放慢。

另外，不少行業的失業率下降與就業人數回升的步伐不一，部分行業或開始出現人手不足情況，而港府近日宣布擴大人才清單至涵蓋51項工種，亦有望紓解個別行業人手短缺問題，但效果或需時顯現。