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香港會計師「加1元」換耳機 被騙8.9萬美元

新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

全球每日有多達350億個釣魚訊息充斥網路世界。香港警方在今年首季錄得1408宗釣魚短訊詐騙案，占同期香港整體科技罪案兩成，損失金額2610萬元（港幣，下同，約333.5萬美元）。

綜合文匯報、大公報報導，有受害人在今年情人節收到假冒電訊商的釣魚短訊，聲稱會員積分將到期須盡快換禮品，她不疑有詐進入假網站後，發現用積分加一元便可換取藍牙耳機，並輸入個人及信用卡等資料。翌日收到銀行短訊通知其信用卡被人進行兩項共2.4萬元交易，始知受騙及報警。另一名會計師同樣中招，損失70萬港元（約8.9萬美元）。此外，有大學生玩虛擬貨幣被「釣走」250萬元。

受害人陳女士表示，雖然自己擁有電訊商會籍多年，但一直未曾登入網站了解積分事宜，也沒有印象曾收過相關會籍短訊，當日因看到積分加一元便可換取藍牙耳機「覺得很超值」，未有細想就衝動輸入信用卡和住址等個人資料，「現在回想其實見到有咁便宜都應該覺得可疑，不應該相信，更不應該輕易輸入個人資料去換取禮品。」

她說，事發至今仍一直感到害怕，即使銀行寄來一張新卡也不敢再使用，甚至每當收到陌生短訊也不敢打開查看。另有一名65歲男會計師今年1月也有同樣遭遇，他點擊連結進入假網站輸入信用卡資料換領耳機，數日後收到銀行通知其信用卡被使用至超過交易上限，損失70萬元。

此外，一名有投資「USDC」加密貨幣的本地大學生，早前在社交平台Twitter看到一個帖文指有平台送出「USDC」。他信以為真，點擊連結進入一個假網站及下載相關程式，雖然過程中未曾輸入任何用戶名稱或密碼，但已被人透過智能合約將他價值250萬元的「USDC」轉走。

網路安全及科技罪案調查科網路安全組總督察葉卓譽表示，釣魚騙徒主要利用一般人喜歡優惠、怕麻煩或恐懼心理犯案。他提醒市民，雖然釣魚訊息可以假冒，但訊息內的連結必定與機構官方網站的串法不一樣，當市民點擊進入網站，如果發現不能轉換語言或部分連結的按鈕失效，甚至輸入不正確信用卡號碼也能「過版」，就有可能是假網站。

此外，假網站的存活周期一般只得數日至數星期，市民如透過「WHOIS Search」搜尋網站名稱時發現其註冊時間短暫，也可以看出一些端倪。

網路安全及科技罪案調查科署理高級警司陳純青表示，以全球70億人口計算，每人平均每日收到5個釣魚訊息，其中大部分已被電訊商及相關部門過濾，只有小量漏網之魚順利送達至市民。

信用卡 釣魚 虛擬貨幣

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