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港航機票買一送一 可飛東京、大阪、曼谷等8航點

香港新聞組／香港18日電
香港航空從5月18日凌晨至5月31日，限時推出買一送一機票優惠。（取材自香港航空）
香港航空從5月18日凌晨至5月31日，限時推出買一送一機票優惠。（取材自香港航空）

香港機管局贊助「飛遇世界大賞」機票禮遇活動，希望可以加快香港航空及旅遊業復甦步伐。香港航空將聯合攜程﹑飛豬﹑同程及去哪兒發布「一人價錢，兩人飛」主題產品，以「買一送一」方式派發由香港出發的機票。

香港01報導，從18日凌晨至5月31日期間，大灣區居民只要經上述4個內地旅遊預訂平台，訂購由香港出發到指定地方機票，可免費獲發另一套，每人只可參加一次。

今次活動有8個指定旅遊點，其中來往馬尼拉﹑曼谷及河內的機票為580港元（約74美元），往來布吉機票為780港元，大阪及沖繩為1380港元，往來峇里島及東京機票為1780港元。惟前述機票價並未包括燃油附加費及稅項雜費。

資料顯示今次活動來回經濟艙機票最低票價為580元，已包括託運20公斤行李費用，旅遊期限由今年5月29日至10月26日。由於布吉航線今年6月21日首航，所以該航線旅行日期由6月21日至10月26日。

當客戶在平台預訂機票時，系統已預設派發額外機票優惠。港航並無透露派發機票數量，僅表至先到先得，派完即止。不包括燃油附加費及稅項雜費。

香港 航線 灣區

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