港網戀詐騙家族15人 誆155人逾268萬美元 租豪宅當基地

香港警方破獲網戀詐騙家族，查獲2部名貴房車、3部手提或平板電腦、23部手提電話、2只名貴手表等。（取材自香港警方）

香港 警方破獲一個家庭式營運的「網上情緣」詐騙集團 ，總共拘捕10男5女，當中包括1名集團男主腦及其母親、兄長等11名骨幹成員。警方指集團在沙田租用複式豪宅作為營運中心，擁有多部名貴房車及由司機接載出入，家族成員分工合作行騙，去年1月至今合共騙取155人逾2100萬元（港幣，下同，約268.3萬美元）。

綜合香港01、明報報導，網絡安全及科技罪案調查科署理警司戴子斌17日交代案情表示，昔日的「網上情緣」詐騙集團活躍於海外地區，並以本地或海外人士作為目標，但是次案件中的詐騙集團的營運模式較過往截然不同，他們以香港為根據地，並以家庭式的營運手法經營，其成員在集團中擔任不同的角色，分工清晰；如主腦以及同輩兄弟負責營運集團，包括進行詐騙，其母負責保管資金，主腦又委派其伴侶從旁協助操控集團運作。

警方16日一連兩天展開一個名為「雙極」的拘捕行動，成功瓦解該集團並搗破他們位於沙田、長沙灣、荔枝角工廈單位及住宅等多個行動據點，以涉嫌分別干犯「串謀詐騙」或「洗黑錢」罪，拘捕10男5女，包括1名集團主腦及11名骨幹成員，以及3名電話儲值卡登記人，年齡介乎22至70歲。

警方指，集團主要由43歲從事影片製作工作男子，及其任職機場地勤人員的兄長負責營運，其他家庭成員包括其母親、伴侶等則負責租屋、管理帳目、與不同受害人聯絡、操控傀儡户口等工作。行動中警方在詐騙集團的營運中心檢獲部分受害人的個人資料及入數記錄等，並檢獲2部名貴房車、3部手提或平板電腦、23部手提電話、2隻名貴手錶等，及約30萬元現金，涉及約150萬元。

香港警方破獲網戀詐騙家族，查獲2部名貴房車、3部手提或平板電腦、23部手提電話、2只名貴手表等。（取材自香港警方）

網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁指，自去年4月起，涉案詐騙集團以7萬元月租一個位於沙田3000呎的複式豪宅單位作為營運中心，為了可以長時間與不同的受害人溝通，集團成員會利用有關單位作為住宅及行動據點。而中心內更設有游泳 池。集團又擁有多部名貴房車，出入均由私人司機駕駛。

營運中心內設有有多部閉路電視，以監察整個中心的運作，除住宅外集團亦租用位於長沙灣及荔枝角的工廈單位，用作製作詐騙影片之用。