港公務員加薪指標最高4.65% 高層2.87%比去年顯著下降

香港公務員去年畫一加薪2.5%，今年的薪酬調整未定，基層公務員料加4.5%。（中通社）

影響香港 約18萬公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查結果昨出爐。薪酬趨勢調查委員會公布，私營機構的低、中、高層員工薪酬趨勢總指標均為正數，在扣除遞增薪額後，低、中、高層公務員的薪酬趨勢淨指標分別為4.5%、4.65%及2.87%，其中高層的淨指標較去年的7.26%顯著下降。

明報報導，港府公務員去年未按指標加薪，畫一加薪2.5%，有工會指加幅保守，隨社會復常及公務員離職潮，港府應更積極調整薪酬。有公務員工會認為今次數字與私人市場相若，屬可接受水平，呼籲港府跟足指標加薪，否則會再打擊公務員士氣，「如果不加多些，又怎去搶人才？」

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

據報導，薪趨會根據去年4月2日至上月1日期間108間私人公司共13.7萬雇員的薪酬變動數字，推算今年高、中、低層公務員薪酬趨勢總指標，分別為3.91%、5.68%、5.66%。今年高、中、低層遞增薪額為1.35%、1.51%、2.25%，但由於港府已設封頂機制，故只須從薪酬趨勢總指標扣減1.04%、1.03%及1.16%；換言之，今年高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標分別為2.87%、4.65%、4.5%。

報導稱，薪趨會下周將開會審核和確認調查結果，其後向港府提交報告，由特首會同行政會議決定調整幅度。公務員事務局常任祕書長梁卓文昨表示，公務員薪酬政策目的是提供足夠薪酬吸引和挽留同事，保持薪酬與私營機構相若，強調薪酬趨勢調查結果並非港府或委員會加薪建議及公務員調整薪酬唯一考慮因素，當局亦會考慮香港經濟狀況、港府財政、生活費用變動、職方要求和公務員士氣。

此外，綜合文匯報、大公報報導，汽車 交通運輸業總工會九巴分會及龍運分會昨晨與資方開會，工會提出今年加薪8%，避免流失影響服務。

汽總九巴分會主任黎兆聰表示，九巴司機約三分之一收入是加班費，疫情 3年期間幾乎沒加班，只靠底薪1.8萬至2萬元維生，九巴司機快速流失，已缺員逾300人，希望資方為司機加薪8%。