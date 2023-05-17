香港小四學生閱讀能力全球排第2 僅次這國家

香港小四學生在第五屆「全球學生閱讀能力進展研究」中，得分573分，全球排名第二。（取材自香港電台）

港大教育 學院公布，香港 小學四年級學生在2021年第五屆「全球學生閱讀能力進展研究」中，得分573分，全球排名第二，連續四屆取得國際首3名之列。排名第一是新加坡，得分587分；俄羅斯排名第三，得分567分。國際平均分為500分。

香港電台報導，研究發現，香港小四女生閱讀表現較男生好，「資訊類」閱讀表現較「文藝類」佳。研究亦發現，學生的閱讀自信越高，閱讀表現愈好。

香港教育局 表示，欣悉香港學生在有關研究中表現優異，屬於國際上最優等級。有關研究結果顯示，相對於其他國家或地區，香港小四學生的家庭社經地位對學生閱讀能力的影響並不顯著，反映教育系統能為學生提供平等和優質的教育機會，不同持份者的有效支援對提升學生的閱讀和語文能力起關鍵作用。

局方又提到，疫情 期間學校靈活有效運用不同模式，充分利用政府所提供的配套及資源，支援學生持續在家閱讀和學習，有助香港學生保持優秀閱讀能力。

港大指出，研究結果反映，尤其疫情下，香港小四學生仍有足夠閱讀韌力，並無因疫情影響而退步。港大建議，社會各持份者應協助提供友善學前認字環境，以進一步提升香港閱讀水平；又認為親子閱讀培訓會是未來社會閱讀教育的重點，家長亦應以身作則，做好言教、身教。

有關研究是由國際教育成就評價協會主辦，每5年一屆，以評估、比較並追蹤全球小四學生的閱讀表現等。