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逾百國際傳媒高層 連署促釋放黎智英

香港新聞組／香港17日電
無國界記者發起連署，要求釋放壹傳媒創辦人黎智英，獲逾百名國際傳媒出版人或總編輯響應。圖為黎智英(中)被押解登上囚車。 (中通社資料照片)
無國界記者發起連署，要求釋放壹傳媒創辦人黎智英，獲逾百名國際傳媒出版人或總編輯響應。圖為黎智英(中)被押解登上囚車。 (中通社資料照片)

無國界記者發起連署，要求釋放被控勾結外國勢力罪的壹傳媒創辦人黎智英，獲過百名國際傳媒出版人或總編輯響應。無國界記者在聯署聲明中譴責當局對黎智英的控罪，質疑違反國際法、中國內地及香港法律，要求立即釋放黎智英和其他被拘留的香港記者。

明報報導，港府昨晚發稿，強烈反對及嚴厲譴責有人「公然干涉香港特區的司法程序」，批評他們的企圖完全錯誤，有辱法治，重申黎智英及案中相關人等被拘控與新聞自由無關。港府在稿中無提及無國界記者或部分聯署人的新聞背景，只批評「某些組織和人員假借新聞自由之名」行事。港府指出，任何人發表意圖干擾或妨礙司法公正言論，「極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪」。

報導說，參與連署聲明的包括2021年分別獲諾貝爾和平獎的菲律賓網媒創辦人雷薩（Maria Ressa）及俄羅斯獨立報章總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov），以及美國紐約時報出版人A.G. Sulzberger、華盛頓郵報出版人Fred Ryan；法國世界報出版人Jerome Fenoglio；英國則幾乎齊集不同光譜暢銷報章的總編輯，包括衛報、太陽報、每日郵報、泰晤士報、每日電訊報。

黎智英 香港 諾貝爾

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