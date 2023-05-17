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李家超稱圖書館下架書可書店買 書商促澄清買賣風險

香港新聞組／香港17日電
香港特首李家超稱公共圖書館須確保館藏散播的信息不會有違「香港利益」，市民仍可在書店購買下架書。（中新社資料照片）
香港特首李家超稱公共圖書館須確保館藏散播的信息不會有違「香港利益」，市民仍可在書店購買下架書。（中新社資料照片）

公共圖書館上月審計報告發表後，陸續將多項政治學者、具政黨背景者、與「六四事件」相關作品下架。特首李家超昨日在出席行會會議前回應事件，稱公共圖書館須確保館藏散播的信息不會有違「香港利益」，市民仍可在書店購買下架書。政府消息人士透露，康文署正審視下架資料，如評定無問題可重新上架。有出版商憂誤觸法網，希望政府能澄清買賣相關書籍會否有風險。

明報報導，李家超說，公共圖書館須確保館藏沒有不當內容，審視原則包括館藏有否違反香港法例、有否傳播不符合香港利益的信息；他亦對負責處理圖書館館藏的康文署人員專業水平有信心。

據報導，政府消息表示，在審計報告公布後，康文署遭各界批評對圖書館審書不力；消息人士稱，康文署正檢視已下架資料，按過往機制如沒有不當成分，可將書重新上架。至於會否公開訂明審視準則，消息人士稱較為困難，只能循專業角度判斷。

報導說，次文化堂社長彭志銘認為，李家超的說法，是否表明即使圖書館下架但不等同禁書，即買賣雙方均不違法；惟他擔心政府「不知會否反口」，要求有關部門澄清買賣雙方是否毋須擔心相關風險，否則或為書商製造「白色恐怖」。

報導指出，立法會體演文出界議員霍啟剛表示，公共圖書館對於維護國家安全有責任，他相信出版界有足夠專業判斷讀物是否合法及適合在港傳播，只要出版界本着專業，毋須擔心會誤觸法網。

至於澳門公共圖書館系統搜查結果有12項司徒華文集，到昨傍晚前已不見該批作品。

報導稱，公共圖書館近日下架大批書籍及錄影材料，教育局長蔡若蓮昨日被問到會否要求學校與公共圖書館標準看齊，她稱學校圖書館每年也會更新、增補或剔除一些學生比較少看或不適合的圖書，局方予學校清晰指引作專業把關。津貼中學議會主席李伊瑩表示，學校選書除遵照局方指引，亦會參考公共圖書館做法，相信學校會對下架的書目提高警覺，並按專業檢視。

圖書館 香港 法網

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