港破最大假球案拘23人 愉園12兵帥落網 每人每場最高收1萬港元

香港廉政公署偵破香港球壇最大宗外圍賭博打假球案，共拘捕23人，包括老牌球隊愉園的教練及11名球員；圖為愉園體育會足球部。（取材自臉書）

香港 廉政公署昨天宣布偵破香港球壇最大宗外圍賭博打假球案，廉署出動近百人，共拘捕23人，包括老牌球隊愉園的教練及11名球員，他們涉嫌在2022至23賽季期間集體踢假球，每名球員每場涉嫌收最高1萬港元（約1276美元）賄款「打假球」，部分球員更涉在非法外圍下注自己參與的球賽以「雙重獲利」。

廉署指案件仍在調查，不排除更多人被捕。香港足總則表示非常關注案件，正了解詳情；由於案件仍在調查，不宜作任何評論。

綜合港媒報導，被捕的22男1女年齡介乎25至36歲，據悉包括愉園主教練趙覺超，而被捕11名球員占球隊人數一半，其餘被捕人包括外圍賭球集團主腦、骨幹和負責收受賭注的「艇仔」。根據資料，趙覺超為無線藝人，曾參與拍攝「愛·回家之開心速遞」，平日亦有主持足球 評述節目，其主理的Facebook專頁「超club足球」最近一次更新為本月14日。

據悉，涉案犯罪集團沒有黑幫背景。廉政公署執行處首席調查主任卓智欣昨公布案情表示，廉署一年前接獲涉及一名球員的貪污投訴，調查中發現有關球員所屬的球隊，有近半球員涉參與集體打假球，隨即展開深入調查及情報搜集，並密切注意涉事球隊在去年10月開咧的2022/23年度香港甲組聯賽中的表現。

廉署發現，球隊在已進行的26場賽事中，分別有13場輸球及5場和球，其中多場賽事懷疑出現異常失誤，相信有部分球員採用消極作賽按暗號指示，以異常表現輸給弱隊，以達至特定預設賽果。

廉署執行處總調查主任梁頴行表示，參與打假球的球員及教練被貪污集團出錢收買。賽前球員會接觸教練，只要配合達到預計賽果，每場每名參與球員可按表現「論功行賞」，獲得9000至1萬元報酬，而球員亦會在打假球的同時，透過外圍投注預計的冷門賽果贏取巨額派彩，從而雙重獲利。

香港近年曾爆出多宗「假球案」，這次涉案的愉園於2013/14年球季也有職球員被起訴及定罪。此外，愉園於2019至21年征戰港超兩季期間，時任班主陳志實爆出欠薪醜聞，2021年夏天「自降」甲組，由現時的教練及管理團隊接手。

愉園體育會會長、足總主席貝鈞奇表示，足總與球會配合有關調查，強調對「打假球」零容忍，希望有關當局嚴懲不法分子，打擊違法及不道德行為。